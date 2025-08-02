慘遭混凝土泵浦車輾過！澎湖父子檔擋車滑行 釀1命危1重傷

澎湖縣馬公市一處鐵皮倉庫今天清晨傳出巨響，一輛混凝土泵浦車疑似煞車失靈失控滑行，不僅撞破圍牆，還當場輾過原本在車頭試圖阻擋車輛滑行的工人鄭姓父子檔，造成1人沒有呼吸心跳、1人重傷昏迷，2人皆被緊緊送醫急救中。

據了解，受傷的鄭姓父子（50歲、20歲）今天上午6時許在馬公市東衛里操作混凝土輸送泵浦車，沒想到上午6時32分，車輛突然在倉庫旁斜坡滑動，2人立刻要上前阻擋，便跑到車頭試圖以人力將車輛攔下，沒想到泵浦車不但沒攔下來，還將2人直接輾過後撞破圍牆才停下。

澎湖縣消防局獲報後派遣馬公分隊3車7人趕赴現場，由小隊長林清棋指揮搶救，但因現場救援空間狹小、搶救困難，指揮官立即請求支援，隨後第一大隊及澎南分隊也派遣人車到場支持，總計出動6車14人，由大隊長陳正宜負責現場指揮。

救援人員首先使用破壞器材及頂舉氣墊支撐，在上午7時19分成功救出已經陷入昏迷的鄭姓兒子，但鄭兒被救出時不僅全身被碾壓造成身體多處骨折，且意識已經陷入昏迷，被緊急送往三軍總醫院澎湖分院急救。