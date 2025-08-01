緋聞阻升遷馮明珠留任原職 高醫大副院長懸缺未補

高雄醫學大學爆發高層不倫戀，董事長陳建志與小港醫院副院長馮明珠外遇且同居多年，緋聞曝光後，元配鄭雅菁也罕見對此發聲，表示不再沉默。不過外遇風波爆發時機就在傳出馮明珠升任總院副院長，被疑與人事異動有關。今天高醫最新人事案中，馮留任原職，原預定升任的職缺顯示「待聘」，懸缺未補。

54歲陳建志、53歲馮明珠被爆同居多年，還經常連袂高調出席公開活動，就像老夫老妻，連陳妻都知道馮的存在，讓這段在醫界流傳多年的「公開秘密」浮上檯面。

緋聞事件曝光，陳妻鄭雅菁罕見發出600字聲明，指對丈夫外遇早已知情，稱退讓原是為了守護家庭及維持高醫的穩定，長期帶孩子旅居國外，不料卻反讓家庭、醫護人員受到傷害，隨著事件爆發，看見孩子再次受傷，為此她決定不再沉默。

鄭雅菁表示，不希望孩子從自己身上學到的是「逆來順受」與「沉默妥協」，也不願再看見醫護人員受權勢壓迫、霸凌，藉著此次發聲對外界宣示她勇敢面對一切的態度「若沉默是最大哭聲，發聲便是行動的開始」。馮明珠則是透過小港醫院公關室，否認不倫戀等指控。

據了解，高醫體系中和紀念醫院副院長吳文正屆齡退休，遺缺傳出將由馮明珠遞補，卻引發內部反彈聲浪，緋聞風波被選在高醫體系每年8月公布醫院主管名單前夕爆開，恐與此項人事異動有關；如今人事名單出爐，6席副院長名單僅見5人，其中1席待聘，馮明珠則留任小港醫院副院長，聘期至2027年7月31日。