不滿被禁足5天 二等兵爬牆離營遭起訴
王姓男子於憲兵訓練中心第二大隊第七中隊服役擔任二等兵，由於犯錯被處罰留營禁足5天，王男因此不滿爬圍牆離營，新北檢近日依涉犯意圖長期脫免職役而離去職役罪嫌起訴王男。
根據起訴書，王男於今年5月26日入伍，為軍事訓練役入伍生，在憲兵訓練中心第二大隊第七中隊服役，擔任二等兵，王男本應於6月20日上午8時許休假離營，但因犯錯被處罰留營禁足5天。
王男不滿遭禁足，於6月22日凌晨從部隊駐地營舍後門攀爬圍牆離營，離去職役潛逃在外，經憲兵指揮部新北憲兵隊循線追查，6月24日下午在新北市泰山區查獲王男。
王男在警詢及偵查中坦承不諱，且與證人陳述情節大致相符，檢方依涉犯意圖長期脫免職役而離去職役罪嫌起訴王男。
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