7工人吸入有機溶劑揮發氣體中毒 北市將罰雇主最高30萬

台北市政府消防局1日下午獲報，士林區士商路一處工地有多名工人疑吸入不明揮發氣體導致身體不適，消防人員到場後救出7名男性工人，其中2人意識清楚、5人意識不清，都已送醫。圖／中央社（翻攝畫面）

台北市士林區1處工地今天下午發生7名工人吸入有機溶劑揮發氣體中毒工安事故，北市勞動檢查處表示，已要求工地部分區域停工，並將裁處雇主新台幣3萬至30萬元罰鍰。

北市消防局下午1時許獲報，士林區士商路1處工地有多名工人疑似吸入有機溶劑揮發氣體，導致身體不適，趕抵現場後救出7名男性工人送醫。

北市警察局士林分局表示，接獲通報後立即派遣警力趕赴現場，配合消防人員及相關單位進行搜救，並管制周遭交通，以清除有毒氣體。

台北市勞動檢查處表示，此案為新建集合住宅工地，當時工人正在地下室以環氧樹脂施作工項，因此使用有機溶劑，進而發生職災事件，目前7人均已恢復意識。

勞檢處表示，雇主使勞工使用有機溶劑作業，應有現場主管監視，並使用排換氣裝置，已要求工地地下室區域停工，後續將查明是否有計畫不當或設置不當，並依違反「職業安全衛生法」裁處3萬元至30萬元罰鍰。

勞檢處提醒，雇主要求勞工在通風不良場所使用揮發性有機溶劑作業前，應讓勞工接受至少3小時的危害性化學品教育訓練，並確保現場通風換氣、勞工配戴防護面罩，同時安排主管在現場指揮、監測揮發性有機溶劑蒸氣濃度，保障勞工健康與安全。