快訊

台美關稅20%衝擊！930億支持方案再等等 卓榮泰：下周送出特別預算

認愛才5天…魏如萱小21歲新男友Ian疑重回舊愛若盈身邊 甜蜜約會依偎

新莊箱屍案／29歲男疑弒父還棄屍意圖湮滅證據 檢訊後聲押禁見

7工人吸入有機溶劑揮發氣體中毒 北市將罰雇主最高30萬

中央社／ 台北1日電

台北市政府消防局1日下午獲報，士林區士商路一處工地有多名工人疑吸入不明揮發氣體導致身體不適，消防人員到場後救出7名男性工人，其中2人意識清楚、5人意識不清，都已送醫。圖／中央社（翻攝畫面）
台北市政府消防局1日下午獲報，士林區士商路一處工地有多名工人疑吸入不明揮發氣體導致身體不適，消防人員到場後救出7名男性工人，其中2人意識清楚、5人意識不清，都已送醫。圖／中央社（翻攝畫面）

北市士林區1處工地今天下午發生7名工人吸入有機溶劑揮發氣體中毒工安事故，北市勞動檢查處表示，已要求工地部分區域停工，並將裁處雇主新台幣3萬至30萬元罰鍰。

北市消防局下午1時許獲報，士林區士商路1處工地有多名工人疑似吸入有機溶劑揮發氣體，導致身體不適，趕抵現場後救出7名男性工人送醫。

北市警察局士林分局表示，接獲通報後立即派遣警力趕赴現場，配合消防人員及相關單位進行搜救，並管制周遭交通，以清除有毒氣體。

台北市勞動檢查處表示，此案為新建集合住宅工地，當時工人正在地下室以環氧樹脂施作工項，因此使用有機溶劑，進而發生職災事件，目前7人均已恢復意識。

勞檢處表示，雇主使勞工使用有機溶劑作業，應有現場主管監視，並使用排換氣裝置，已要求工地地下室區域停工，後續將查明是否有計畫不當或設置不當，並依違反「職業安全衛生法」裁處3萬元至30萬元罰鍰。

勞檢處提醒，雇主要求勞工在通風不良場所使用揮發性有機溶劑作業前，應讓勞工接受至少3小時的危害性化學品教育訓練，並確保現場通風換氣、勞工配戴防護面罩，同時安排主管在現場指揮、監測揮發性有機溶劑蒸氣濃度，保障勞工健康與安全。

北市 工人 雇主

延伸閱讀

9分局長調動！北市警局高階警官人事交接 今舉辦典禮

現場畫面曝！北市工安意外7工人吸入有毒揮發氣體 2人仍未醒

北市7工人疑吸入揮發性氣體昏迷 北市勞檢處派員趕往現場

北市爆工安意外 士林7工人地下室吸入「揮發性氣體」急送醫

相關新聞

影／沒抓好距離？北市公車右轉把自己卡在分隔島 2小時才脫困

今天傍晚近6時的下班時間，42歲曾姓男子駕駛公車，沿台北市新生南路2段南往北第5車道行駛，他要右轉仁愛路3段公車專用道往...

高雄女載2幼女撞車忘拉手煞車！沿路滑行轉彎撞特斯拉 網笑：太神奇

尤姓女子今天上午駕納智捷搭載6歲和1歲女兒，行經高市大中路口追撞前方車，警方獲報到場，尤女打Ｄ檔、忘拉手煞車後下車，結果...

影／不滿前妻與人共乘同行 嘉義男攔車持鋁棒猛砸洩憤

嘉義縣義竹鄉今早驚傳街頭追車砸車事件，一名謝姓男子疑因不滿前妻與廖姓男子共乘北上，竟夥同友人駕車尾隨，當街持鋁棒等工具砸...

視線不清？疑夜間騎車戴墨鏡釀禍 桃園男左轉撞傷自行車騎士

桃園區成功路與大有路口30日晚間20時許發生一起交通事故，一名66歲周姓男子沿成功路三段左轉大有路往三元街方向行駛，與正騎乘自行車的張姓男子發生碰撞，造成張男倒地受傷...

現場畫面曝！北市工安意外7工人吸入有毒揮發氣體 2人仍未醒

台北市士林區士商路一處建築工地地下室3樓，今天下午1點多發生工安意外，北市消防局獲報趕抵，救出7名工人緊急送醫，目前仍有...

航警局長交接布達 新任局長趙瑞華走馬上任

內政部警政署航空警察局今天上午舉行局長交接典禮，由警政署副署長廖訓誠主持監交，新任局長趙瑞華在儀式中接下印信，正式宣誓就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。