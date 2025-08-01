7工人吸入有機溶劑揮發氣體中毒 北市將罰雇主最高30萬
台北市士林區1處工地今天下午發生7名工人吸入有機溶劑揮發氣體中毒工安事故，北市勞動檢查處表示，已要求工地部分區域停工，並將裁處雇主新台幣3萬至30萬元罰鍰。
北市消防局下午1時許獲報，士林區士商路1處工地有多名工人疑似吸入有機溶劑揮發氣體，導致身體不適，趕抵現場後救出7名男性工人送醫。
北市警察局士林分局表示，接獲通報後立即派遣警力趕赴現場，配合消防人員及相關單位進行搜救，並管制周遭交通，以清除有毒氣體。
台北市勞動檢查處表示，此案為新建集合住宅工地，當時工人正在地下室以環氧樹脂施作工項，因此使用有機溶劑，進而發生職災事件，目前7人均已恢復意識。
勞檢處表示，雇主使勞工使用有機溶劑作業，應有現場主管監視，並使用排換氣裝置，已要求工地地下室區域停工，後續將查明是否有計畫不當或設置不當，並依違反「職業安全衛生法」裁處3萬元至30萬元罰鍰。
勞檢處提醒，雇主要求勞工在通風不良場所使用揮發性有機溶劑作業前，應讓勞工接受至少3小時的危害性化學品教育訓練，並確保現場通風換氣、勞工配戴防護面罩，同時安排主管在現場指揮、監測揮發性有機溶劑蒸氣濃度，保障勞工健康與安全。
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