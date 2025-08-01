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高雄女載2幼女撞車忘拉手煞車！沿路滑行轉彎撞特斯拉 網笑：太神奇

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

尤姓女子今天上午駕納智捷搭載6歲和1歲女兒，行經高市大中路口追撞前方車，警方獲報到場，尤女打Ｄ檔、忘拉手煞車後下車，結果車子沿路滑行左轉再撞及福斯和特斯拉2車，尤女因2幼女在車上，在後快步尾追，直到車子騎上分隔島停下才上車打P檔，驚險畫面讓網友笑稱「太神奇。」

網路社群Threads今天有網友以「三寶日常」為題貼文指，「一大早就讓我精神都來了，等左轉的時候以為是酒駕。」只見畫面中一名女子追著轉彎滑行的車，直到車子騎上分隔島，女子才上車。

影片引起網友熱議，其中一名遭撞的特斯拉車主也留言回應，指「苦主在這，開個會接到電話告訴我車被撞了」；目擊的網友則指「副駕駛有一位差不多小一還是小二的女兒」。

有網友認為「覺得女車主很可憐．．．沒有一個人幫她把車停下」；有網友則指「居然還能自己左轉到博愛路」、「真的太神奇了」、「撞上去打開門之前，應該沒人想得到裡面沒人吧。」

有網友則指，「以為是女生被丟包，她追車」、「一開始以為她在追車上的男友」、「居然會自己左轉還沒撞到其他車再自撞分隔島」、「這車子太神奇了」、「這車子那麼厲害？沒人還可以自己左轉而且沒撞到任何車輛，這魔法怎麼施的？」

轄區左營警分局指出，博愛四路派出所今天上午9時10分許獲報，指左營區大中路段發生一起連續交通事故，警方趕抵現場處理。

警方到場調查，發現尤姓女子（41歲）駕車追撞前方石姓男子的轎車，追撞事故發生後，警方請雙方將車輛移置路旁，但尤女下車時，因疏未將車打P檔，轎車在無人駕駛狀態下慢速滑行，據了解，當時尤女車上載了6歲大女兒和1歲小女兒，尤女見車子滑行，焦急在馬路上奔跑追車。

當時尤女的車滑行後自動轉彎，擦撞停在路邊的葉姓男子福斯轎車以及吳姓男子的特斯拉，最後尤女的車騎上中央分隔島才停下，尤女趕緊上車拉起手煞車，車上2名幼女飽受虛驚，所幸過程中無人受傷。

交通分隊員警到場協助測繪、蒐證，警方對尤女和石男2駕駛酒測，均無酒精反應，隨後通知拖吊業者到場排除事故車輛，後續肇責由交通大隊釐清判定。

尤姓女子今天上午駕車搭載6歲和1歲女兒，在高市大中路口追撞前方車。記者石秀華／翻攝
尤姓女子今天上午駕車搭載6歲和1歲女兒，在高市大中路口追撞前方車。記者石秀華／翻攝
尤姓女子今天上午駕車搭載6歲和1歲女兒，在高市大中路口追撞前方車，下車時打Ｄ檔、忘拉手煞車，車子往前滑行，轉彎後擦撞停路邊的特斯拉。記者石秀華／翻攝
尤姓女子今天上午駕車搭載6歲和1歲女兒，在高市大中路口追撞前方車，下車時打Ｄ檔、忘拉手煞車，車子往前滑行，轉彎後擦撞停路邊的特斯拉。記者石秀華／翻攝
尤姓女子今天上午駕車搭載6歲和1歲女兒，在高市大中路口追撞前方車，下車時打Ｄ檔、忘拉手煞車，車子往前滑行，尤女在馬路上奔跑追車（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
尤姓女子今天上午駕車搭載6歲和1歲女兒，在高市大中路口追撞前方車，下車時打Ｄ檔、忘拉手煞車，車子往前滑行，尤女在馬路上奔跑追車（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
尤姓女子今天上午駕車搭載6歲和1歲女兒，在高市大中路口追撞前方車，下車時打Ｄ檔、忘拉手煞車，車子往前滑行，尤女在馬路上奔跑追車（右紅圈處）。記者石秀華／翻攝
尤姓女子今天上午駕車搭載6歲和1歲女兒，在高市大中路口追撞前方車，下車時打Ｄ檔、忘拉手煞車，車子往前滑行，尤女在馬路上奔跑追車（右紅圈處）。記者石秀華／翻攝
尤姓女子今天上午駕車搭載6歲和1歲女兒，在高市大中路口追撞前方車。記者石秀華／翻攝
尤姓女子今天上午駕車搭載6歲和1歲女兒，在高市大中路口追撞前方車。記者石秀華／翻攝
尤姓女子今天上午駕車搭載6歲和1歲女兒，在高市大中路口追撞前方車，下車時打Ｄ檔、忘拉手煞車，車子往前滑行，尤女在馬路上奔跑追車（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
尤姓女子今天上午駕車搭載6歲和1歲女兒，在高市大中路口追撞前方車，下車時打Ｄ檔、忘拉手煞車，車子往前滑行，尤女在馬路上奔跑追車（紅圈處）。記者石秀華／翻攝

車主 特斯拉 交通事故

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