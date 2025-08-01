快訊

人力在哪裡？颱風淹水國軍救災慢半拍 議員怒批：水退了才來擺拍

特別條例含「普發一萬」 賴清德總統公布這日前完成

影／不滿前妻與人共乘同行 嘉義男攔車持鋁棒猛砸洩憤

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣義竹鄉今早驚傳街頭追車砸車事件，一名謝姓男子疑因不滿前妻與廖姓男子共乘北上，竟夥同友人駕車尾隨，當街持鋁棒等工具砸車，導致車內2人受傷，警方當場逮捕謝男及共犯翁男，依強制、恐嚇、毀損、傷害等罪嫌偵辦。

警方指出，今天上午8時許接獲報案，指稱在義竹鄉義竹村街頭，有車輛遭追車並持鋁棒等工具破壞，員警火速趕往現場，發現謝姓男子正持鋁棒砸毀一輛小客車，車窗玻璃已碎裂，碎片波及車內廖男與張女，造成擦傷，兩人驚魂未定。

現場目擊民眾指出，案發時兩車在街頭停下，謝男下車後情緒激動，手持鋁棒、手電筒與扳手猛砸對方車輛，警方趕抵時，謝男仍在猛力砸車，員警喝令制止他，並依現行犯將其制伏逮捕，同時將在場共犯翁男一併帶回偵辦。

警方初步調查，謝男疑因不滿前妻張女與廖男共乘一輛車北上，夥同翁男尾隨前妻車輛，憤而失控犯案，全案將依涉犯刑法強制、恐嚇、毀損、傷害罪家庭暴力防治法偵辦，作案工具依法扣押，家防官將協助張女申請保護令

警方呼籲，面對家庭或感情糾紛應理性處理，切勿以暴力方式解決問題，否則不僅傷人害己，還可能面臨法律制裁，將持續強化治安防護，對暴力犯罪絕不寬貸。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

嘉義縣謝姓男子不滿張姓前妻與人共乘同行，今天攔車持鋁棒砸破車窗，現場遭警察逮捕送辦。圖／警方提供
嘉義縣謝姓男子不滿張姓前妻與人共乘同行，今天攔車持鋁棒砸破車窗，現場遭警察逮捕送辦。圖／警方提供

前妻 恐嚇 共乘 嘉義 失控 傷害罪 保護令 家庭暴力

延伸閱讀

政院加碼台南風災修繕補助遭疑獨厚 王育敏：嘉義應同步

大陸男藝人砸車判囚6個月罰金80萬 網友：現實生活比戲內精彩

人美心善！江蕙心疼南台灣受風災重創 霸氣捐千萬賑災

嘉義新景點！「台版迪士尼城堡」歐樂沃築夢城堡試營運

相關新聞

現場畫面曝！北市工安意外7工人吸入有毒揮發氣體 2人仍未醒

台北市士林區士商路一處建築工地地下室3樓，今天下午1點多發生工安意外，北市消防局獲報趕抵，救出7名工人緊急送醫，目前仍有...

高雄女載2幼女撞車忘拉手煞車！沿路滑行轉彎撞特斯拉 網笑：太神奇

尤姓女子今天上午駕納智捷搭載6歲和1歲女兒，行經高市大中路口追撞前方車，警方獲報到場，尤女打Ｄ檔、忘拉手煞車後下車，結果...

影／不滿前妻與人共乘同行 嘉義男攔車持鋁棒猛砸洩憤

嘉義縣義竹鄉今早驚傳街頭追車砸車事件，一名謝姓男子疑因不滿前妻與廖姓男子共乘北上，竟夥同友人駕車尾隨，當街持鋁棒等工具砸...

視線不清？疑夜間騎車戴墨鏡釀禍 桃園男左轉撞傷自行車騎士

桃園區成功路與大有路口30日晚間20時許發生一起交通事故，一名66歲周姓男子沿成功路三段左轉大有路往三元街方向行駛，與正騎乘自行車的張姓男子發生碰撞，造成張男倒地受傷...

航警局長交接布達 新任局長趙瑞華走馬上任

內政部警政署航空警察局今天上午舉行局長交接典禮，由警政署副署長廖訓誠主持監交，新任局長趙瑞華在儀式中接下印信，正式宣誓就...

黑煙竄天！桃園平鎮資收場傳火警 消防獲報趕抵救援

桃園市平鎮區今(1)日中午12時46分許位於興隆路的一處資源回收廠傳出二級火警，現場黑煙竄天，消防局獲報趕抵現場救援，目前持續搶救中，所幸無人受困受傷，起火原因尚待火調科釐清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。