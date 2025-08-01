影／不滿前妻與人共乘同行 嘉義男攔車持鋁棒猛砸洩憤

嘉義縣義竹鄉今早驚傳街頭追車砸車事件，一名謝姓男子疑因不滿前妻與廖姓男子共乘北上，竟夥同友人駕車尾隨，當街持鋁棒等工具砸車，導致車內2人受傷，警方當場逮捕謝男及共犯翁男，依強制、恐嚇、毀損、傷害等罪嫌偵辦。

警方指出，今天上午8時許接獲報案，指稱在義竹鄉義竹村街頭，有車輛遭追車並持鋁棒等工具破壞，員警火速趕往現場，發現謝姓男子正持鋁棒砸毀一輛小客車，車窗玻璃已碎裂，碎片波及車內廖男與張女，造成擦傷，兩人驚魂未定。

現場目擊民眾指出，案發時兩車在街頭停下，謝男下車後情緒激動，手持鋁棒、手電筒與扳手猛砸對方車輛，警方趕抵時，謝男仍在猛力砸車，員警喝令制止他，並依現行犯將其制伏逮捕，同時將在場共犯翁男一併帶回偵辦。

警方初步調查，謝男疑因不滿前妻張女與廖男共乘一輛車北上，夥同翁男尾隨前妻車輛，憤而失控犯案，全案將依涉犯刑法強制、恐嚇、毀損、傷害罪及家庭暴力防治法偵辦，作案工具依法扣押，家防官將協助張女申請保護令。

警方呼籲，面對家庭或感情糾紛應理性處理，切勿以暴力方式解決問題，否則不僅傷人害己，還可能面臨法律制裁，將持續強化治安防護，對暴力犯罪絕不寬貸。

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