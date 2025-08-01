自小客車國1台南段拒檢 車落水塘、駕駛逃逸

1輛懸掛註銷車牌的BMW自小客車，昨天下午在國道1號台南路段拒檢，一路往北逃逸20多公里，警方尾隨卻發現自小客車掉進交流道旁水塘，但車內無人，後續將再追查。

國道公路警察局第四公路警察大隊今天表示，國道四隊昨天下午3時許，在國道1號337公里台南仁德路段、發現1輛懸掛註銷車牌的黑色BMW自小客車，但這輛自小客車拒絕受檢，往北逃逸。

警方尾隨20多公里，看見自小客車欲從安定交流道駛離國道1號，因此刻意減速拉開距離，保持安全，但自小客車未右駛前往善化，且失去蹤影。

警方趕緊往安定方向迴轉，持續在安定交流道周邊巡查，最後發現自小客車掉落在交流道旁水塘，車內無人。警方先扣車舉發，並調閱監視器追查駕駛及車內是否有乘客。