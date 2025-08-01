現場畫面曝！北市工安意外7工人吸入有毒揮發氣體 2人仍未醒

台北市士林區士商路一處建築工地地下室3樓，今天下午1點多發生工安意外，北市消防局獲報趕抵，救出7名工人緊急送醫，目前仍有2人意識不清，初步了解，現場疑似工人吸入環氧樹脂塗料的揮發氣體，勞動局等單位已派員到場了解狀況。

北市消防局指出，救出7名工人送醫，5名意識清楚、2名意識不清，送醫資訊如下：約65歲男子，意識清醒送新光醫院；約38歲男子，意識清醒送榮總醫院；約25歲男子，意識不清送台大醫院；約48歲男子，意識不清送陽明醫院；約50歲男子，意識不清送振興醫院；約49歲男子，意識不清送馬偕醫院；約46歲男子，意識清醒送新光醫院。

北市警方說，現場共7名工人（均為本國籍勞工）受影響，警方除協助封鎖現場並維安與蒐證外，已同步通報建管處、EOC、EMOC、環保局、勞檢處等單位介入處理，同時將持續配合相關單位釐清事故原因及後續責任歸屬；另為清除有毒氣體，已封閉基河路240巷，士林分局將持續派遣警力管制交通，請用路人提前改道行駛。