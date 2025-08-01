視線不清？疑夜間騎車戴墨鏡釀禍 桃園男左轉撞傷自行車騎士

桃園區成功路與大有路口30日晚間20時許發生一起交通事故，一名66歲周姓男子沿成功路三段左轉大有路往三元街方向行駛，與正騎乘自行車的張姓男子發生碰撞，造成張男倒地受傷。警方到場處理後發現，周男當時佩戴墨鏡騎車，疑似因夜間視線不清釀禍。

66歲周姓男子沿成功路三段左轉大有路往三元街方向行駛，與正騎乘自行車的張姓男子發生碰撞，造成張男倒地受傷。圖：翻攝自WoWtchout

據悉，周男自成功路三段左轉進入大有路、欲往三元街方向行駛時，疑未禮讓直行的張男，導致雙方碰撞，張男右腳擦挫傷。警方現場對兩人實施酒測，結果均為零，後續肇責仍待進一步釐清。

66歲周姓男子沿成功路三段左轉大有路往三元街方向行駛，與正騎乘自行車的張姓男子發生碰撞，造成張男倒地受傷。圖：翻攝自WoWtchout

警方提醒，駕駛人行經路口應主動減速、禮讓行人與慢車，尤其夜間行駛更應注意視線清晰，切勿配戴墨鏡或影響視野的配件，以確保行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：夜戴墨鏡騎車釀禍？桃園男左轉撞傷自行車騎士