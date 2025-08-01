快訊

人力在哪裡？颱風淹水國軍救災慢半拍 議員怒批：水退了才來擺拍

特別條例含「普發一萬」 賴清德總統公布這日前完成

視線不清？疑夜間騎車戴墨鏡釀禍 桃園男左轉撞傷自行車騎士

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園區成功路與大有路口30日晚間20時許發生一起交通事故，一名66歲周姓男子沿成功路三段左轉大有路往三元街方向行駛，與正騎乘自行車的張姓男子發生碰撞，造成張男倒地受傷。警方到場處理後發現，周男當時佩戴墨鏡騎車，疑似因夜間視線不清釀禍。

1754031576232
66歲周姓男子沿成功路三段左轉大有路往三元街方向行駛，與正騎乘自行車的張姓男子發生碰撞，造成張男倒地受傷。圖：翻攝自WoWtchout

據悉，周男自成功路三段左轉進入大有路、欲往三元街方向行駛時，疑未禮讓直行的張男，導致雙方碰撞，張男右腳擦挫傷。警方現場對兩人實施酒測，結果均為零，後續肇責仍待進一步釐清。

1754031551352
66歲周姓男子沿成功路三段左轉大有路往三元街方向行駛，與正騎乘自行車的張姓男子發生碰撞，造成張男倒地受傷。圖：翻攝自WoWtchout

警方提醒，駕駛人行經路口應主動減速、禮讓行人與慢車，尤其夜間行駛更應注意視線清晰，切勿配戴墨鏡或影響視野的配件，以確保行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：夜戴墨鏡騎車釀禍？桃園男左轉撞傷自行車騎士

延伸閱讀：

  1. 刑事局與凱基金控合作阻詐 為民眾守護荷包
  2. 桃市自來水普及率達98.26％ 市府推補助減輕用戶負擔

桃園 自行車 交通事故 機車騎士

延伸閱讀

利多來了！政院拍板捷運三鶯線延伸八德 桃園與新北合作拚明年動工

桃園斥資1.1億蓋八德轉運站 營運1年多竟無國道客運

桃園棒球走向國際展 球星見面、樂天女孩不容錯過

休旅車國道撞緩撞車致事故 疑輔助駕駛功能釀禍

相關新聞

現場畫面曝！北市工安意外7工人吸入有毒揮發氣體 2人仍未醒

台北市士林區士商路一處建築工地地下室3樓，今天下午1點多發生工安意外，北市消防局獲報趕抵，救出7名工人緊急送醫，目前仍有...

高雄女載2幼女撞車忘拉手煞車！沿路滑行轉彎撞特斯拉 網笑：太神奇

尤姓女子今天上午駕納智捷搭載6歲和1歲女兒，行經高市大中路口追撞前方車，警方獲報到場，尤女打Ｄ檔、忘拉手煞車後下車，結果...

影／不滿前妻與人共乘同行 嘉義男攔車持鋁棒猛砸洩憤

嘉義縣義竹鄉今早驚傳街頭追車砸車事件，一名謝姓男子疑因不滿前妻與廖姓男子共乘北上，竟夥同友人駕車尾隨，當街持鋁棒等工具砸...

視線不清？疑夜間騎車戴墨鏡釀禍 桃園男左轉撞傷自行車騎士

桃園區成功路與大有路口30日晚間20時許發生一起交通事故，一名66歲周姓男子沿成功路三段左轉大有路往三元街方向行駛，與正騎乘自行車的張姓男子發生碰撞，造成張男倒地受傷...

航警局長交接布達 新任局長趙瑞華走馬上任

內政部警政署航空警察局今天上午舉行局長交接典禮，由警政署副署長廖訓誠主持監交，新任局長趙瑞華在儀式中接下印信，正式宣誓就...

黑煙竄天！桃園平鎮資收場傳火警 消防獲報趕抵救援

桃園市平鎮區今(1)日中午12時46分許位於興隆路的一處資源回收廠傳出二級火警，現場黑煙竄天，消防局獲報趕抵現場救援，目前持續搶救中，所幸無人受困受傷，起火原因尚待火調科釐清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。