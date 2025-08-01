航警局長交接布達 新任局長趙瑞華走馬上任
內政部警政署航空警察局今天上午舉行局長交接典禮，由警政署副署長廖訓誠主持監交，新任局長趙瑞華在儀式中接下印信，正式宣誓就職。廖訓誠致詞時表示，期望新任航警局局長趙瑞華在航空保安、邊境緝毒以及打詐等重點工作上持續精進。
交接典禮今天上午10時30分在航警局5樓大禮堂舉行，由副署長廖訓誠布達人事命令，新任航警局局長趙瑞華從副局長翁群能手中接下印信，隨即宣誓正式就職。參加交接典禮的除了航警局各級主管，還包括桃園機場公司、各公部門單位首長、桃園機場各航空公司主管、民間廠商代表等數十名貴賓出席。
新任航警局長趙瑞華為中央警察大學水上警察學系30期、中央警官學校消防學系50期。歷任高雄港務警察總隊總隊長、警政署行政組組長、台東縣警察局局長、高雄市政府警察局督察長、高雄市政府警察局副局長、保安警察第五總隊總隊長、內政部警政署督察室主任等要職，資歷完整。
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