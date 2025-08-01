航警局長交接布達 新任局長趙瑞華走馬上任

內政部警政署航空警察局今天上午舉行局長交接典禮，由警政署副署長廖訓誠主持監交，新任局長趙瑞華在儀式中接下印信，正式宣誓就職。廖訓誠致詞時表示，期望新任航警局局長趙瑞華在航空保安、邊境緝毒以及打詐等重點工作上持續精進。

交接典禮今天上午10時30分在航警局5樓大禮堂舉行，由副署長廖訓誠布達人事命令，新任航警局局長趙瑞華從副局長翁群能手中接下印信，隨即宣誓正式就職。參加交接典禮的除了航警局各級主管，還包括桃園機場公司、各公部門單位首長、桃園機場各航空公司主管、民間廠商代表等數十名貴賓出席。