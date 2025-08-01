影／南投府南二路低窪積水 男騎士硬闖封鎖線慘遭滅頂

南投縣豪雨不斷，南投市府南二路因地勢低窪發生大面積淹水，警方拉起封鎖線禁止通行。昨有57歲陳姓男子騎機車強行闖越，目擊民眾高聲勸阻仍未停下，結果連人帶車衝入深水區，慘遭滅頂。消防隊趕赴現場，出動橡皮艇搜尋約20分鐘尋獲，陳男已無生命跡象。

南投警分局表示，昨天南投地區強降雨，低窪地區出現淹水，上午7時多在南投市府南二路往南產業道路，因淹水嚴重，拉起封鎖線。一名男子卻騎機車硬闖封鎖路段，路過民眾發現一名男子立即出聲呼喊制止。但騎士不聽勸告仍硬闖，隨即摔車倒地消失在淹水路段。民眾隨即撥打119報案，經警方及消防人員到場搜救。

救難人員指出，府南二路中段為低窪區域，豪雨傾瀉後積水深達2公尺，長度超過百尺。當時路口已拉起封鎖線，水面覆蓋路面標線，幾乎看不出原本路況。

救難人員評估水深並啟動搜救，橡皮艇深入淹水區搜尋。最終在淹水區內尋獲陳男，但已經過去20幾分鐘，陳男已無生命跡象，送醫搶救後仍告不治。