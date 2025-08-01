影／被北韓領導人撞了！肇事者亮護照 被撞騎士傻眼：要找國安局嗎

台南中西區永福路與友愛街口昨下午3時27分許發生一起車禍，45歲韓國籍金姓女子駕駛轎車行經永福路、友愛街左轉時，與對向直行的19歲林姓男子所騎乘機車發生碰撞，導致兩車受損，林男受傷送醫，台南市警二分局指出，肇事責任仍待調查釐清。

案發後，即有民眾在網路發表限時動態，指今天被北韓領導人撞了，直說沒開玩笑，當下不確定要報警，還是國安局。

然而，據了解，該名韓國女駕駛的譯名，與北韓領導人金正恩相同，此一PO文一出，也在社群上引發討論。

第二分局交通分隊小隊長趙建平說，韓國籍金姓駕駛白色轎車，沿友愛街東向西行駛至事故地點左轉彎時，與對向直行之本國籍林姓駕駛所騎乘普通重機車發生碰撞，導致兩車受損，機車駕駛人受傷，肇事責任尚待釐清中。