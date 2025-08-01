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南橫一家五口墜谷…目擊者：李父3次冒雨求救 為救妻兒人車一起滾落

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影／集中搜索荖濃溪河床找墜谷失蹤李家人 特搜大隊長：人力開挖

聯合報／ 記者巫鴻瑋石秀華／高雄即時報導

台20線南橫公路81.1K處發生李姓一家五口墜谷意外，除找到17歲潘姓少女遺體外，搜救人員昨今又陸續找到殘缺屍塊，目前鎖定車輛翻落的荖濃溪河床搜索，但因怪手無法開進現場，因此仍暫時只能以人力開挖。

高雄市特搜大隊長蘇裕銘表示，目前現場主要集中鎖定車輛翻落的荖濃溪河床搜索，但目前只能以人力持開挖工具開挖，不過荖濃溪水未退，因此只能在靠近崩塌處的河床土石堆上尋找失蹤人員。

蘇裕銘指出，找到部分車體殘骸的荖濃溪河床因為距離南橫公路路面約有50層樓高，因此只能由搜救人員攜帶挖掘工具再以繩索垂降，重機具無法抵達，且若出動怪手，但萬一遇上荖濃溪水又暴漲，恐怕重機具會無法及時撤離。

搜救人員今天上午再次出動無人機空拍協助找尋，地面上也有搜救人員持續地毯式搜索，目前針對找到疑似殘骸的位置，正以人力開挖，不過因現場大石塊眾多，搜救人員人力有限無法一次順利搬開，只能緩慢進行挖掘。

搜救人員持續在荖濃溪河川疑似車體殘骸位置以人力開挖，更出動無人機空拍協助搜索。圖／高雄市消防局提供
搜救人員持續在荖濃溪河川疑似車體殘骸位置以人力開挖，更出動無人機空拍協助搜索。圖／高雄市消防局提供

人力 南橫 重機 遺體

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