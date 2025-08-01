台南遊玩車停民宅家門口 被收500元PO文「合理嗎」引發熱議

有台北人日前帶家人到台南遊玩，因為找不到停車位，只好暫時將轎車停在台南市北區一戶人家門口停車格，未料，隔天早上接到對方來電，指擋住其出入口，開口要收清潔費500元，他道歉外也付了錢，「你覺得合理嗎？」他在社群上PO文引發熱議。

台南市警五分局指出，分局尚未接獲民眾就該事件提出報案。經初步了解，影片中所涉車輛是停放於私人土地，倘若當事人對停車行為或收費標準有爭議，建議循民事法律途徑處理，並可報請警方協助釐清相關事實。

警方呼籲，民眾遇有停車糾紛或違停情形時，應保持理性冷靜，切勿採取爭執、破壞等激進手段，以免觸法。警方也將持續加強巡邏與民間協調，維護社區和諧與交通秩序。

貼文者指稱，該地點沒封鎖、沒標線、沒鏈條、沒警語，也沒有任何標示說「此地停車需收費」或「私人空間請勿停車」。他說，如果你是外地人、深夜找不到車位，會覺得這邊不能停嗎？

他說，他承認一開始沒想太多，「我錯了，我也付錢了」。但後來對方說之前也有遊客停過，也收了700元，這句話他聽完直接愣住。

他說，他不是來吵500塊，也沒逃責任。但這件事讓他很警覺，這樣的空地在台南市區不只一處，很多看起來像可以停的，其實都是「潛藏地雷」。當你停進去的那一刻，就等著被開價，大家真的要小心。