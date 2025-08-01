影／台中市新任警局長吳進田今走馬上任 盧秀燕讚學經歷優良

台中市政府警察局今上午舉辦新、卸任局長，及分局長、大隊長交接，由台中市長盧秀燕主持、內政部次長馬士元監交；盧秀燕表示原任局長李文章績效卓著，祝福他升遷，她也稱讚新任局長吳進田學經歷優良，相信在吳領導下台中警政會更良好。

盧秀燕表示，原任警察局長李文章績效卓著，被拔擢升任為警政署副署長，他代表台中市府、台中市民感謝李文章在過去2年半任期，有效打擊犯罪、維護治安。

盧秀燕說，新任警察局長吳進田有很好的學經歷，自己在直轄市、新竹縣等，都擔任過主官、局長，從警經歷非常優異，對吳很歡迎也放心，由於台中市是全國大二大城市，治安、交通工作繁重，相信在吳的領導下很有信心一定會表現更好。

今天除新舊任警察局長交接，還有大規模分局長、大隊長的調動，目的是有些首長過去表現可圈可點予以升遷，另有些基於警政、交通部署，這波人事調動相對大。

台中市警局表示，新任局長吳敬田為中央警察大學戶政學系50期、國立台北大學公共行政研究所碩士畢業，曾任台北市警察局文山第二、士林、信義，及中山分局長、民防指揮管制所長、新竹縣警察局長、台南市警察局副局長，及保安警察第六、七總隊長，警政署警政委員。