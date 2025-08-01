桃園市中壢區一名48歲謝姓男子，昨(31)日深夜22時30分許獨自站在內壢火車站前台1線省道路中央，路人見狀擔心發生危險，趕緊向中壢警分局報案。警方到場關心後得知謝男是視障人士，不慎迷失方向誤入車流，警方便耐心安撫其情緒、將他攙扶到路旁安全處，確認他身體沒有受傷或不適後，便幫忙叫計程車，讓謝男得以安全回家，結束一場驚魂。

謝男是視障人士，不慎迷失方向誤入車流，警方耐心安撫其情緒、將他攙扶到路旁安全處。圖：讀者提供

內壢派出所表示，副所長覃筱蘭、警員謝宇倫與胡家偉昨晚巡邏時，接獲民眾報案稱，有男子站在內壢火車站前馬路中央，相當危險，請警方前往協助。3人迅速趕抵現場，發現這名站在路中的謝男為視障人士，不知怎麼的迷失方向而誤入車流交織的台1線省道路中央，相當危險。員警隨即分工引導車流，並上前安撫不安情緒攙扶帶路，在確認謝男身體狀況正常後，更貼心的幫忙聯繫，護送他上計程車，讓謝先生能安全返家。謝男向警方說，他誤入車道後完全失去方向感，實在不敢亂動，非常無助，真的還好有熱心民眾和警察的幫忙。

內壢派出所警方幫忙叫計程車，讓謝男得以安全回家，結束一場驚魂。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰表示，員警持續秉持視民如親的精神為民服務，倘若有急迫情形，警方一定會提供必要協助，讓轄區民眾不只因為有警察而感到安全，更能感受安心。

本文章來自《桃園電子報》。原文：視障男誤闖車道險象環生 壢警伸援化解驚魂