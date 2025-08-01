桃園區慈光路一處社區昨(31)日傍晚再度爆發衝突，30歲的吳姓男子因不滿先前毆打警衛事件遭媒體報導曝光，感覺顏面無光，竟與友人再次到社區警衛室與警衛及住戶發生爭執。警方接獲報案迅速趕抵現場，吳男見狀逃離，員警最後於附近娃娃機店將其查獲，當場發現他脖子上懸掛俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯，依法逮捕送辦。

員警最後於附近娃娃機店將吳男查獲，當場發現他脖子上懸掛俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯，依法逮捕送辦。圖：讀者提供

員警最後於附近娃娃機店將吳男查獲，當場發現他脖子上懸掛俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯，依法逮捕送辦。圖：讀者提供

桃園分局表示，晚間18時30分許，埔子派出所警員謝瑋倫與黃冠穎接獲民眾報案指稱社區內再有糾紛，立即趕抵現場了解，吳男見警衛報警立即離開。警方與住戶一同前往吳男住處調查，卻發現同行的36歲李姓男子疑似吸食毒品後精神恍惚，從樓梯間跌落至一樓，現場起獲依托咪酯一支，隨即將其逮捕。經調查，吳男是從警衛室徒步離開，警方擴大搜索後迅速在娃娃機店找到他。

警方發現同行的36歲李姓男子疑似吸食毒品後精神恍惚，從樓梯間跌落至一樓，現場起獲依托咪酯一支。圖：讀者提供

吳男曾於今年5月間因忘記帶車庫遙控器、不滿警衛未即時開門，憤而出手毆打對方，引發社會關注。事後影片曝光於社群平台Threads，警方介入處理，儘管警衛未提告，警方仍建議報案以保護自身安全。對於再次發生的衝突與涉毒行為，警方強調將嚴正執法，暴力與毒品行為絕不寬貸，呼籲民眾勿以身試法。

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本文章來自《桃園電子報》。原文：才因打警衛上新聞 桃園男再鬧社區持毒遭逮