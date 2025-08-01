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台灣博物館「銅牛」遭潑不明液體 婦人毀損罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

周姓婦人去年6月間涉持不明液體，潑灑國立台灣博物館前廣場上東側「銅牛」館方人員經調閱監視器發現周婦行徑報案。台北地檢署今偵結，依毀損罪嫌起訴周婦。

起訴指出，59歲周婦去年6月4日上午11點57分，涉持不明液體潑灑台灣博物館管理、展示在館前廣場東側的銅牛，致銅牛烤漆受損，失去原本保護銅像功能，館方人員巡視時發現銅牛烤漆受損，調閱監視器發現周婦行徑，至中正一分局報案提告。周婦日前通緝到案，台北地檢署偵結，依毀棄損壞罪嫌起訴。

台灣博物館官網介紹指出，戶外展覽的東西側銅牛原為日本時代台灣神社的遺物，1949年移置於現地，兩尊銅牛看似相似，實則於不同時間、不同原因、不同材質鑄造。東側銅牛於1935年由日本北海道佛教團體「弘安海」為紀念箱館戰爭犧牲的兵士，鑄造並獻納於台灣神社；西側銅牛則於1937年由日本在台商人川本澤一，為紀念其參加的南洋視察團順利完成，而獻納給台灣神社。

館方也提及，東側的銅牛是單眼皮，色澤偏紅，牛角比較短、距離較寬，長相較為「敦厚」；西側的銅牛則是雙眼皮，外觀為青色，牛角和臉都比較修長，看起來「英姿挺拔」。近年來銅牛不堪長期的觸碰及人為破壞，努力修護之餘，呼籲「民眾一起維護珍貴的歷史文物，欣賞時保持距離，讓牠們能歷久彌新地陪伴我們的生活」。

周姓婦人涉持不明液體潑灑國立臺灣博物館前廣場上長相敦厚的東側「銅牛」遭依毀損罪嫌起訴。圖／翻攝國立臺灣博物館臉書
周姓婦人涉持不明液體潑灑國立臺灣博物館前廣場上長相敦厚的東側「銅牛」遭依毀損罪嫌起訴。圖／翻攝國立臺灣博物館臉書
國立臺灣博物館前廣場西側的銅牛是雙眼皮，外觀為青色，牛角和臉都比較修長，看起來「英姿挺拔」。圖／翻攝國立臺灣博物館官網
國立臺灣博物館前廣場西側的銅牛是雙眼皮，外觀為青色，牛角和臉都比較修長，看起來「英姿挺拔」。圖／翻攝國立臺灣博物館官網

日本 神社 博物館

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