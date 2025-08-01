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台灣博物館「銅牛」遭潑不明液體 婦人毀損罪起訴
周姓婦人去年6月間涉持不明液體，潑灑國立台灣博物館前廣場上東側「銅牛」館方人員經調閱監視器發現周婦行徑報案。台北地檢署今偵結，依毀損罪嫌起訴周婦。
起訴指出，59歲周婦去年6月4日上午11點57分，涉持不明液體潑灑台灣博物館管理、展示在館前廣場東側的銅牛，致銅牛烤漆受損，失去原本保護銅像功能，館方人員巡視時發現銅牛烤漆受損，調閱監視器發現周婦行徑，至中正一分局報案提告。周婦日前通緝到案，台北地檢署偵結，依毀棄損壞罪嫌起訴。
台灣博物館官網介紹指出，戶外展覽的東西側銅牛原為日本時代台灣神社的遺物，1949年移置於現地，兩尊銅牛看似相似，實則於不同時間、不同原因、不同材質鑄造。東側銅牛於1935年由日本北海道佛教團體「弘安海」為紀念箱館戰爭犧牲的兵士，鑄造並獻納於台灣神社；西側銅牛則於1937年由日本在台商人川本澤一，為紀念其參加的南洋視察團順利完成，而獻納給台灣神社。
館方也提及，東側的銅牛是單眼皮，色澤偏紅，牛角比較短、距離較寬，長相較為「敦厚」；西側的銅牛則是雙眼皮，外觀為青色，牛角和臉都比較修長，看起來「英姿挺拔」。近年來銅牛不堪長期的觸碰及人為破壞，努力修護之餘，呼籲「民眾一起維護珍貴的歷史文物，欣賞時保持距離，讓牠們能歷久彌新地陪伴我們的生活」。
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