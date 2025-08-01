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澎湖男赤崁碼頭暈厥倒地命危 直升機深夜緊急後送高雄榮總
澎湖白沙鄉59歲涂姓男子昨晚在赤崁碼頭突然昏厥，失去呼吸心跳，海巡署安檢人員獲報立即實施CPR急救，所幸恢復心跳，由救護車送往衛福部澎湖醫院，院方評估病況危急，深夜凌天航空啟動直升機醫療後送至高雄榮總搶命。
據了解，涂男於赤崁碼頭與人發生爭執，突然不明原因倒地昏迷，現場海巡署安檢人員第一時間上前查看，發現已無呼吸、心跳，立即進行心肺復甦術並撥打119。
白沙消防分隊救護人員到場後，使用AED自動體外去顫器電擊，第一線人員分秒必爭搶救下，涂男成功恢復生命徵象，並送往澎湖醫院。
澎湖醫院診斷涂男疑心肌梗塞，病況危急，立即向衛福部空中勤務審核中心提出醫療後送申請，獲核准後，由駐地凌天航空醫療直升機於晚間10時13分自澎湖機場起飛，約40分鐘後，10時53分順利降落高雄，由地面救護車接駁送往高雄榮總搶救。
此次後送行動從海巡、消防、醫療與航空直升機接力搶命，全程不到6小時，展現整合應變機制能力。涂男為白沙赤崁村在地居民，澎湖縣議員宋昀芝、魏睿宏得知消息後，與持續衛福部及醫院保持聯繫，協助後續醫療需求。
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