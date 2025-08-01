桃園市觀音區一名4歲女童，昨(31)日下午15時許趁保姆睡覺時偷溜出門，跑到超商裡面徘徊許久，店員見女童獨自一人神情無助，於是向大園警分局通報，員警到場詢問女童父母的姓名，發現之前曾處理過其父母的為民服務案件，有留下聯絡方式，隨即聯繫女童母親前來將人平安帶回。

店員見女童獨自一人神情無助，於是向大園警分局通報。圖：讀者提供

大園分局表示，草漯派出所巡佐陳世昌、警員蔡佳恩獲報前往關心，但女童年幼怕生不太會表達，說不出自己的姓名及住處，員警便先將女童帶回派出所休息，並自掏腰包買了點心讓她果腹。最後在員警不斷耐心溝通之下，總算得知女童父母的姓名，員警一聽覺得耳熟，想起之前曾處理過其父母的為民服務案件，經查詢聯絡電話，順利通知女童的母親前來接人。

員警先將女童帶回派出所休息，並自掏腰包買了點心讓她果腹。圖：讀者提供

女童母親趕抵派出所看見寶貝女兒平安無事，終於鬆了一口氣，表示女兒原本在保姆家睡午覺，沒想到她會趁保姆睡著時偷跑出門，幸好有熱心的店員和員警及時伸出援手，才沒有發生其他意外，之後也會叮嚀保姆更加注意女兒的狀況，避免發生同樣情形，非常感謝警方的幫忙。

本文章來自《桃園電子報》。原文：4歲童偷溜出門徘徊超商內 大園警憑「1記憶」成功助團圓