時下青少年朋友喜歡追求刺激，改裝汽機車「甩尾燒胎」或「翹孤輪」來耍帥炫技時有所聞，桃園警方表示這些行為都相當危險且嚴重危害交通秩序，除了違反道路交通管理處罰條例第43條，可處新臺幣6000至36,000元罰鍰、吊扣牌照半年外，嚴重的甚至可能觸犯妨害公眾往來通行安全刑法上第185條的公共危險罪，如不慎肇事致人受傷也可能涉及刑法上過失傷害罪。

桃園警分局近日接獲民眾以影片檢舉駕駛人任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道；另外也有駕駛非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停等惡意逼車方式危險駕車，經審核影像後均依照道路交通管理處罰條例第43條規定開罰，最高除了面臨罰鍰36,000元，還要加記違規點數3點，並吊扣汽車牌照半年，實在得不償失。

危險駕駛屬於對交通安全危害性高、且是警察平常較不易取締的違規行為，因而也是道路交通管理處罰條例第7-1條1項規定可由民眾主動檢舉的交通違規行為之一。若要檢舉他人危險駕駛，需備齊個人資料（實名制）、違規事件發生時間與地點、違規車輛車牌號碼、以及相關證據（圖片或影像），再到各縣市政府警察局官方網站進行檢舉。警方就會依據檢舉資料做詳實審核，如確實構成違規即會開單舉發。

改裝汽機車「甩尾燒胎」或「翹孤輪」來耍帥炫技時有所聞，桃園警方表示這些行為都相當危險且嚴重危害交通秩序。圖：讀者提供

危險駕駛除需負起行政責任外，亦有可能因觸犯公共危險罪章中的妨害公眾往來安全罪（刑法第185條 ）而需負相關刑責。其中行政責任為道路交通管理處罰條例第43條4項規定，若駕駛人有危險駕駛行為，可處新台幣 6,000~36,000 元罰鍰，並且得當場禁止駕駛人繼續駕駛，並吊扣汽車牌照6個月。如果是因危險駕駛行爲而肇事，則除了罰款及吊扣牌照外，亦應吊銷駕駛人的駕駛執照（道路交通管理處罰條例第43條2項）。另外，如果是 2輛以上的車輛共同為危險駕駛行為，或是在路上競駛、競技者，則針對駕駛人可處新台幣3萬～9萬元罰鍰，並當場禁止其駕駛、吊銷其駕照（道路交通管理處罰條例第43條3項）。

警方也提醒，刑事責任為若是危險駕駛的行為嚴重，已經妨礙了道路通行、或是對公眾安全造成威脅，亦有可能構成刑法第185條的妨害公眾往來安全罪，可處 5年以下有期徒刑、拘役或 15,000元以下罰金。若是因危險駕駛而肇事，致人死亡或重傷者，亦可能被依刑法第185條2項的規定加重處罰。

危險駕駛除需負起行政責任外，亦有可能因觸犯公共危險罪章中的妨害公眾往來安全罪（刑法第185條 ）而需負相關刑責。圖：讀者提供

桃園警分局表示，112年6月30日開始施行的新修正交通管理處罰條例規定，嚴重超速由原本的超過60公里，下修為超過40公里，很多民眾收到罰單時才驚覺除了要繳高額罰鍰外，汽車牌照還要被吊扣6個月，因而提出申訴。但超速違規都是採科學儀器拍攝取締，儀器均定期送經濟部標準檢驗局檢定合格，要申訴過關機率很低。因此特別呼籲民眾駕駛車輛務必遵守交通安全規則，降低行車速度，切勿有蛇行、在路上競駛、競技等，或非遇突發狀況以驟然減速、煞車或於車道中暫停而迫使他車讓道等危險方式駕車，一旦被錄影拍照檢舉，警方經詳實審核後均會依照規定告發，違規人將付出慘痛代價，不可不慎。

本文章來自《桃園電子報》。原文：危險駕駛可檢舉！逼車煞停最重罰9萬、吊銷駕照還恐判刑