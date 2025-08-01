進口車摔落基隆20米山坡...車商客服通報119 空拍機搜尋救出1女

陳女昨晚開車行經基隆市七堵山區大同街金葉山莊附近時，車輛不慎滑落邊坡，手部受傷。消防局接獲某進口車國際總公司國際客服通知，有一該廠車輛可能發生車禍，且車主電話進入語音信箱。消防局出動空拍機找人，找到墜落20米的陳女救出，左手擦傷送醫。

基隆市消防局昨晚8時40分接獲警局轉報一則求救訊息，某進口車國際總公司國際客服通知有一輛該廠車輛可能發生車禍，且車主電話進入語音信箱，地點疑在七堵區大同街金葉山莊附近。

消防局表示，依提供經緯度現場無法定位，派遣9車16人、義消6名及熱顯像空拍機前往搜尋，但一直找不到位置。直到昨晚10時14分接獲陳女來電表示，車上僅有駕駛她1人，車輛滑落邊坡，手部受傷。消防局取得報案人所在位置經緯度後立即通知現場指揮官前往搜尋。

消防局表示，陳女一度受困後爬出車輛，消防人員昨晚10時55分發現車主，掉落邊坡下方約20公尺處，消防人員集結架設繩索救援。

晚間11時31分已將傷者救上邊坡，傷者陳女50歲女性，意識清楚，左手擦傷，送長庚醫院。