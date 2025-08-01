桃園鐵皮倉儲大火悶燒超過6小時 影響空品多達9里

桃園市大園區功學路昨天深夜傳倉儲火警，消防出動90人39車灌救，大火直至今早6時15分才被撲滅，目前仍在殘火處理。

消防人員調查，現場為鐵皮建築，裡頭存放電商、生活用品，燃燒面積約6千平方公尺，第一批搶救人員昨天10時50分抵達現場，火勢直至今天上午6時50分才撲滅，幸無人傷亡，現場仍在殘火處理。

環保局調查，大火可能導致大園區和平里、埔心里、圳頭里、橫峰里、內海里、後厝里、田心里、大園里、溪海里空氣品質受影響，已請區公所提醒民眾盡量待在室內，減少外出，敏感族群梗須多加注意防護。