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桃園鐵皮倉儲大火悶燒超過6小時 影響空品多達9里
桃園市大園區功學路昨天深夜傳倉儲火警，消防出動90人39車灌救，大火直至今早6時15分才被撲滅，目前仍在殘火處理。
消防人員調查，現場為鐵皮建築，裡頭存放電商、生活用品，燃燒面積約6千平方公尺，第一批搶救人員昨天10時50分抵達現場，火勢直至今天上午6時50分才撲滅，幸無人傷亡，現場仍在殘火處理。
環保局調查，大火可能導致大園區和平里、埔心里、圳頭里、橫峰里、內海里、後厝里、田心里、大園里、溪海里空氣品質受影響，已請區公所提醒民眾盡量待在室內，減少外出，敏感族群梗須多加注意防護。
環保局表示，該物流工廠非毒化運作場所，稽查人員現場以PID有機化係合物(VOC)讀值，目前數值尚屬正常，將持續監測空氣品質即時通報掌握污染趨勢。
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