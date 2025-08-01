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桃園大園物流倉儲深夜大火 烈焰照黑夜竄濃煙消防搶救

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區功學路一處物流倉儲昨深夜傳出火警，現場駭人火勢全面燃燒廠房，烈焰沖天。桃園市消防局獲報已出動83名消防人員83名、32輛消防車到場救援，詳細起火原因待釐清。

桃園市消防局昨晚10時41分獲報，大園區功學路200多號一間物流倉儲發生火警，立即派遣第三大隊大園分隊前往救援，於晚間10時50分抵達，現場為地上1層鐵皮結構建築物，起火層第1層，濃濃黑煙直衝天際，烈焰火光照亮黑夜，火勢相當猛烈。

據了解，該公司為新創物流公司，非傳統物流型態，提供整合各大運輸通路，平時主要為電商物流服務及進出口物流服務。由於現場火勢全面燃燒，消防人員持續射水灌救，尚無法接近確認起火點及燃燒物品種類。

桃園市消防局指出，現場無人受傷、受困，目前共出動消防人員83名、消防車32輛及救護車2輛，尚未查明起火物品待查，起火原因調查中。

桃園市大園區功學路一處物流倉儲深夜火警，駭人火勢全面燃燒廠房。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區功學路一處物流倉儲深夜火警，駭人火勢全面燃燒廠房。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區深夜倉儲火警，桃園市消防局獲報出動救援。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區深夜倉儲火警，桃園市消防局獲報出動救援。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區功學路一處物流倉儲深夜火警，駭人火勢全面燃燒廠房。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區功學路一處物流倉儲深夜火警，駭人火勢全面燃燒廠房。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區深夜倉儲火警，桃園市消防局獲報出動救援。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區深夜倉儲火警，桃園市消防局獲報出動救援。記者周嘉茹／翻攝

物流 桃園 消防人員

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