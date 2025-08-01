南橫憾事一家人差5公里到家…14歲兒看家逃死劫 問母為何不回來

高雄桃源區李姓夫妻駕車遇路基崩坍墜坡，釀2死3失蹤。 記者徐白櫻／翻攝

高雄桃源區李姓夫妻前晚駕車因路基崩坍翻落邊坡，造成二死三失蹤，僅十四歲次子未隨行逃過一劫，一夜之間成為孤兒，不斷喃喃自語「媽媽騙人，為何到現在還沒回家」，令親友鼻酸。

李姓夫妻育有四名未成年子女，家境不寬裕；吳姓妻子帶十七歲女兒及十四歲兒子再婚，嫁給花蓮李姓阿美族人，兩人婚後生下一對兒女，剛幫么女辦完滿月酒。親友說，李家原在高雄市區租房子，全靠李男當板模工賺錢，吳女是長照臨時人力，近日比較常返回部落。

李家接連遭逢厄運，今年五月，吳女十七歲讀高中的女兒在梅蘭明隧道車禍重傷，昏迷指數只有三分，上月才痊癒出院，兩至三周需下山回診。吳女為此返回山上定居照顧女兒，前天下午長女需要回診，剛滿月的幼女身體也不適，一家人冒雨下山。

高雄市議員高忠德表示，李家全家六人因車子坐不下，獨留十四歲次子在家照顧祖父；出事地點離家僅五公里，只差十幾分鐘就回到家，發生意外的路段積水很深，視線很差看不見道路塌陷，親友十分哀慟，「希望一家五人（遺體）都可以找齊」。

高忠德說，得知噩耗後，張家次子從早上開始都不講話，喃喃自語「媽媽騙我，說要下山要買東西，為何到現在還沒回來」，令親友鼻酸，同時憂心小孩頓失依靠，生活成問題。

高雄市社會局指出，李家是列冊低收入戶，可依福利身分申請相關救助措施，死亡救助每人發給廿萬元，急難救助則是戶內人口死亡無力殮葬，低收入戶可補助兩萬元。桃源區公所說，會給李家後續協助。