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路基崩坍肇禍 專家：山路比照台鐵 自動監測邊坡

聯合報／ 記者宋原彰巫鴻瑋王昭月徐白櫻／高雄報導

台廿線高雄桃源區草水路段路基崩坍，造成李姓男子一家五口二死三失蹤，死者親屬、高雄市議員高忠德說，盼這次悲劇換取政府重視山區道路及防洪治理，「如果能用五條性命，給我們未來五十年的道路安全，犧牲才有意義」；專家建議檢討封路ＳＯＰ，並比照台鐵太魯閣事件後加速建置邊坡全自動監測系統，讓監測科學化。

樹德科大流通管理系副教授陳佳宏說，公路局雖訂有一套預警封路標準，若當地公所、居民未通報路況，僅憑警、消、公務人員逐段巡查，恐無法做好全面預警評估。

「不妨比照當年太魯閣事件，加速建置邊坡全自動監測系統」，陳佳宏表示，公路巡查機制停留在人為通報，風大雨大時，巡查人力上路易有危險。極端天氣下，封路標準作業流程應適度運用科技輔助，例如將雨量偵測站、土壤含水量、即時影像等偵測數據列為判斷參數，能節省人力、更精準評估；此外，一、二級監控路段外，均應加強布設偵測器；即時雨量、各區段封路等資訊也要加強傳達，才能提醒民眾避險。

南橫 暴雨 台鐵 台灣地質

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