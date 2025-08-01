南橫路坍車墜崖 1家2死3失蹤

台廿線南橫公路高雄桃源區草水路段前晚因豪雨路基淘空崩坍，李姓男子一家五口連人帶車翻落邊坡，造成二死三失蹤，空拍畫面可看到坍方處土石流直落溪底。圖／民眾提供

高雄桃源區李姓男子前晚冒著滂沱大雨，開車行經台廿線八十一點一公里處，因路基淘空坍方，車輛翻落邊坡，李男爬上來求救哭喊「車上還有妻子跟三名小孩」，旋即轉身衝下邊坡救妻小，警消趕到不見人車蹤影，昨天搜救找到一具遺體，另發現露出土堆的手臂及一截斷指，確認兩死，尚有三人失聯，今持續搜救。

桃源區雨勢不斷，前天累計雨量破千毫米，居民質疑雨勢這麼大為何不及時封路？公路單位巡查是否未落實？公路局表示，事故路段屬安全路段，這次意外是「無預警路基流失」，昨天清晨已緊急封路。

卅三歲李男車上載著卅七歲吳姓妻子，以及三歲兒子、一個月大的女兒及十七歲的潘姓繼女，前往旗山區就醫後，回程行經台廿線南橫公路桃源區草水路段，路基突然崩塌，李家五口連人帶車翻落邊坡。

當時雨勢不小，路面積水，李男對向正好有蔡姓駕駛開車經過，蔡男原先停車避讓給李男轎車先過，不料李男的車行進間突然因路基崩坍墜落邊坡，蔡男全程目睹驚悚過程。

蔡男指出，對向轎車墜落約一分鐘後，李男爬上道路求援，向他說「車上還有妻子跟三個小孩」，請他報警後就未見人影。

警消前晚獲報後趕往，但崩塌路基深逾百公尺，加上豪雨不斷，無法派人下去搜救。昨晨雨勢暫緩，搜救時找到李男的潘姓繼女遺體，另發現有手臂遺骸露出土堆，研判應為李男或妻子吳女，尚待確認身分，兩名稚子下落不明。

因山區豪雨不斷，救援行動一度中止，特搜第一分隊副中隊長黃靖堯說，救難人員下切一百五十至一百七十公尺，才發現潘女的遺體，另在距離潘女約卅公尺處發現露出土堆的手臂。搜救人員不禁感嘆「來遲了」，未能及時挽回這家人的生命。黃靖堯說，雨勢一直很大，搜救難度高，現場無法攜帶大型機具，只能用圓鍬和徒手開挖，因部分遺體已遭破壞、不完整，「只能救到哪、算到哪」。

中央氣象署統計，桃源區測站廿四小時累積雨量一度飆破一千毫米，直逼莫拉克風災雨勢。桃源區代表石永貴說，雨勢很大造成山區道路視線不良，照理說公路單位應及早防範，並豎立警告標誌維護用路安全，居民只求一條平安回家的路，盼查明誰該負起監督失誤的責任。