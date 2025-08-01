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涉殺害夜店女公關 前男友落網遭聲押

聯合報／ 記者廖炳棋江婉儀王長鼎／連線報導

台北市谷姓夜店女公關前晚在信義區停車場遭劉姓前男友埋伏殺害；劉犯案後逃往宜蘭外公家，昨天凌晨落網，他供稱自己情緒控管有問題，不滿死者在社群貼文指他家暴、騷擾，氣憤動手。警方昨晚依殺人罪嫌移送法辦，劉面對媒體不發一語，檢方昨聲請羈押。

谷女妹妹昨凌晨到派出所協助製作筆錄，離去前憤怒對媒體表示「台灣殺人沒有死刑，這種事情只是萌芽，還會茁壯，等著看吧。」

劉嫌前晚埋伏威秀影城地下停車場，趁谷女現身要上班時行凶，不到2分鐘連殺多刀；谷女父親昨從高雄北上協助相驗，死者頸部前後、鎖骨、胸、腹、背、大腿，高達30多處彈簧刀銳器傷痕，致命傷及死因還要解剖釐清。

27歲谷女與22歲劉嫌原為夜店同事，今年初交往同居，4、5月間分手，男方離職夜店安保工作暫時無業，他不斷糾纏女方，期間涉嫌施暴及毀損谷女物品，5月再對她施暴，谷女報案並聲請保護令。

7月28日保護令核發生效，谷女在網路貼文，男方疑不滿她在社群貼文暴露兩人糾紛細節，加上認為交往期間負擔房租、女方購物等金錢，不甘分手人財兩失，埋伏停車場殺人。

劉男行凶後騎車逃往宜蘭五結鄉，見撫養他長大的外公，外公見他穿著血衣，勸他休息一晚就去投案，但警方已鎖定他行蹤，昨天凌晨前往宜蘭逮人。劉聲稱自己有情緒管控問題，被逮後神情冷漠。

精神科醫師楊聰財說，碰上恐怖情人最好不要立刻提出分手或斷絕聯繫，也千萬別惹怒對方，可慢慢疏遠。他說，交往後才發現對方是恐怖情人時以安全第一，要建立支持系統與尋求專業協助，脫離恐怖情人要小心執行，切勿單獨告知分手，最好選擇公共場所，並確保有親友在附近可隨時支援，避免獨處。

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