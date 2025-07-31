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台南7旬翁疑落水...消防連3日無所獲停止搜救 持續搜尋遭浪捲走12歲童

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

77歲溫姓老翁前天疑似在嘉南大圳河堤旁失足落水，消防局連續搜救3天未果，今天傍晚與家屬溝通後，明日不再協尋；另外台南市仁德國小12歲畢業生鍾姓男童本月24日在南區黃金海岸玩水遭浪捲走，消防局連日至今天傍晚搜索均無所獲，明天將持續派員尋找。

77歲溫姓老翁前天凌晨1時許就出門，久久沒有回家，家屬上午8時許仍未見人影，向警方報案；員警在嘉南大圳河堤旁發現溫的拖鞋，經家屬確認無誤，研判疑似失足落水，通報消防局；經前天、昨天搜救，今天再出動5車10人、義消17人、1艇、2無人機。

消防局搜救至今天傍晚5時許，經與溫姓老翁家屬溝通，在家屬同意後，明日不再協尋；至於台南市仁德國小陳姓、藍姓及鍾姓3名畢業生本月24日相約至南區黃金海岸玩水，傳出溺水意外，藍童自行上岸，陳童由消防人員拉上岸，身體均多處擦傷，鍾童則失蹤迄今。

消防局連日在黃金海岸海陸空搜索均無所獲，今天再出動1車2消，搜尋至晚間7時，因天色昏暗不易搜救而暫停，明天將再派員繼續搜救。

77歲溫姓老翁前天疑似在嘉南大圳河堤旁失足落水，消防局連續搜救3天未果，今天傍晚與家屬溝通後，明日不再協尋。記者袁志豪／翻攝
77歲溫姓老翁前天疑似在嘉南大圳河堤旁失足落水，消防局連續搜救3天未果，今天傍晚與家屬溝通後，明日不再協尋。記者袁志豪／翻攝
台南市仁德國小12歲畢業生鍾姓男童本月24日在南區黃金海岸玩水遭浪捲走，消防局連日至今天傍晚搜索均無所獲，明天將持續派員尋找。記者袁志豪／翻攝
台南市仁德國小12歲畢業生鍾姓男童本月24日在南區黃金海岸玩水遭浪捲走，消防局連日至今天傍晚搜索均無所獲，明天將持續派員尋找。記者袁志豪／翻攝
台南市仁德國小12歲畢業生鍾姓男童本月24日在南區黃金海岸玩水遭浪捲走，消防局連日至今天傍晚搜索均無所獲，明天將持續派員尋找。記者袁志豪／翻攝
台南市仁德國小12歲畢業生鍾姓男童本月24日在南區黃金海岸玩水遭浪捲走，消防局連日至今天傍晚搜索均無所獲，明天將持續派員尋找。記者袁志豪／翻攝

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