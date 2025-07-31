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祖孫呼吸衰竭亡 台中牛肉麵店惡火2死相驗結果曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中太平區1間牛肉麵老店今晨6點多驚傳火警，謝姓老闆一家祖孫三代5人受困，惡火已造成謝男及其2歲的孫女死亡，另3名家人送醫搶救中；檢察官今下午相驗，初步判定謝姓祖孫因吸入性灼傷、一氧化碳中毒釀呼吸衰竭死亡。

台中地檢署今由外勤檢察官何昌翰下午分別前往中國附醫、國軍台中總醫院相驗2具遺體，初判謝姓祖孫2人因濃煙吸入性灼傷、一氧化碳中毒合併缺氧窒息，導致呼吸衰竭死亡。

台中市消防局今清晨6點5分獲報，太平區中興路的牛肉麵店火警，經破門在2樓臥室發現5人，包括2名大人、3名小孩倒臥床邊，謝家阿嬤抱著孫女，大兒子抱著姪子，連同謝家阿公一共5人被救出，當下有人昏迷、失去呼吸心跳送醫搶救。

警方調查，牛肉麵店1樓為店面，2樓以上為住家，58歲的謝姓老闆和妻子，還有29歲的大兒子住在樓上，當時謝家二兒子將1歲兒子、2歲女兒送回阿公阿嬤家過夜。

其中謝姓老闆、2歲女童搶救後傷重不治，另3人目前仍在急救中；太平分局今下午已報請台中地檢署相驗。

台中太平一家知名牛肉麵店今天清晨火警，火勢猛烈，消防隊救出5受困民眾送醫，仍釀2死。記者趙容萱／攝影
台中太平一家知名牛肉麵店今天清晨火警，火勢猛烈，消防隊救出5受困民眾送醫，仍釀2死。記者趙容萱／攝影

老闆 一氧化碳中毒

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