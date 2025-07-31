快訊

凌晨4點班機怎麼去機場？ 網推1隱藏版解法「安全又舒適」

王世堅逆風諫言賴總統 手下敗將也佩服：一個連對手都尊敬的男人

影／新北灌漿車山路失控墜谷殃及無辜奪2命 司機過失致死究辦

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市八里山區清晨發生灌漿車墜谷事故釀成2死，經查是蘇姓司機載石姓老闆娘下山要去工地途中，不慎擦撞山壁再撞擊對向林姓老翁的麵包車，然後衝破護欄墜落，造成闆娘和老翁喪命，蘇男僅受輕傷，將追究過失致死罪嫌。

據了解，36歲蘇姓司機今天清晨駕車載65歲石姓老闆娘要到淡水的工地灌漿，7時28分經八里山區105線道路下山，沿途都是連續彎道，不慎在一處右轉彎之前擦撞山壁，灌漿車失控未轉向，直直朝山谷方向衝去。

過程中撞擊對向由71歲林姓老翁駕駛的麵包車，接著衝破護欄墜落10公尺深、60度陡峭山坡。老翁當時開車上山要到林口的工廠上班，無辜遭波及撞到失控迎面衝向水泥電線桿，車頭嚴重損毀，他下身被夾困變形，上身衝破擋風玻璃懸在車外，當場失去生命徵象。

消防隊到達先救路上的老翁，破壞車體協助脫困緊急送至淡水馬偕醫院，急救到上午8時43分宣告不治。消防局快搜部隊趕抵支援，靠繩索垂降山坡搜尋，發現石姓闆娘被拋出車外，雙腳骨折已無生命徵象。

蘇姓司機輕傷受困車內，2人均送林口長庚醫院，闆娘於上午9時20分宣告不治。蘇姓司機出院後將被依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市八里山區今天清晨發生墜谷車禍，1輛灌漿車和小廂型車擦撞後墜落山坡。小車失控撞斷水泥電線桿，71歲林姓駕駛當場失去生命徵象，脫困後送醫急救無效宣告死亡。記者林昭彰／翻攝
新北市八里山區今天清晨發生墜谷車禍，1輛灌漿車和小廂型車擦撞後墜落山坡。小車失控撞斷水泥電線桿，71歲林姓駕駛當場失去生命徵象，脫困後送醫急救無效宣告死亡。記者林昭彰／翻攝
新北市八里山區今天清晨發生墜谷車禍，1輛灌漿車墜落山坡，36歲司機夾困僅受輕傷，65歲婦人被拋出車外，重傷失去生命徵象。記者林昭彰／翻攝
新北市八里山區今天清晨發生墜谷車禍，1輛灌漿車墜落山坡，36歲司機夾困僅受輕傷，65歲婦人被拋出車外，重傷失去生命徵象。記者林昭彰／翻攝
新北市八里山區今天清晨發生墜谷車禍，1輛灌漿車和小廂型車擦撞後墜落山坡。小車失控撞斷水泥電線桿，71歲林姓駕駛當場失去生命徵象，脫困後送醫急救無效宣告死亡。記者林昭彰／翻攝
新北市八里山區今天清晨發生墜谷車禍，1輛灌漿車和小廂型車擦撞後墜落山坡。小車失控撞斷水泥電線桿，71歲林姓駕駛當場失去生命徵象，脫困後送醫急救無效宣告死亡。記者林昭彰／翻攝
肇事卡車從山坡底下吊掛上來，才發現是灌漿車，原本以為是預拌混凝土車。記者林昭彰／翻攝
肇事卡車從山坡底下吊掛上來，才發現是灌漿車，原本以為是預拌混凝土車。記者林昭彰／翻攝

老闆娘

延伸閱讀

南橫路基陷落釀車墜谷 公路局澄清：事前加密巡查次數

為參選準備？ 侯家軍陳柏翰出任新北市府副發言人

南橫路段5人墜谷...交長急赴現場 陳世凱：盼明中午前單線通車

新北綠議員將提案普發1萬6000元 市府：新北累計虧損887億

相關新聞

影／新北灌漿車山路失控墜谷殃及無辜奪2命 司機過失致死究辦

新北市八里山區清晨發生灌漿車墜谷事故釀成2死，經查是蘇姓司機載石姓老闆娘下山要去工地途中，不慎擦撞山壁再撞擊對向林姓老翁...

祖孫呼吸衰竭亡 台中牛肉麵店惡火2死相驗結果曝光

台中太平區1間牛肉麵老店今晨6點多驚傳火警，謝姓老闆一家祖孫三代5人受困，惡火已造成謝男及其2歲的孫女死亡，另3名家人送...

台南7旬翁疑落水...消防連3日無所獲停止搜救 持續搜尋遭浪捲走12歲童

77歲溫姓老翁前天疑似在嘉南大圳河堤旁失足落水，消防局連續搜救3天未果，今天傍晚與家屬溝通後，明日不再協尋；另外台南市仁...

全國技能競賽爆裁判長「洩題」爭議 5名選手提異議

TVBS報導第55屆全國技能競賽「雲端運算」職類爆爭議，有選手控訴比賽題目與裁判長先前舉辦的交流賽題目雷同。勞動部勞動力...

中油最貪執行長栽在他手上 橋檢「貪官殺手」大林煉油廠宣導廉政

前台灣中油煉製事業部執行長徐漢涉貪2700萬元，被橋頭地檢署起訴，預計明年初宣判；徐漢為橋檢檢察官嚴維德主辦，嚴擔任廉政...

涉清潔隊賣官...潮州鎮長收押 代表會主席30萬交保

屏東縣潮州鎮長周品全涉嫌清潔隊賣官職缺30到60萬元，屏東地檢署獲報後，展開偵辦，昨搜索潮州鎮公所、潮州鎮代表會，帶回鎮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。