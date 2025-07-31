影／新北灌漿車山路失控墜谷殃及無辜奪2命 司機過失致死究辦
新北市八里山區清晨發生灌漿車墜谷事故釀成2死，經查是蘇姓司機載石姓老闆娘下山要去工地途中，不慎擦撞山壁再撞擊對向林姓老翁的麵包車，然後衝破護欄墜落，造成闆娘和老翁喪命，蘇男僅受輕傷，將追究過失致死罪嫌。
據了解，36歲蘇姓司機今天清晨駕車載65歲石姓老闆娘要到淡水的工地灌漿，7時28分經八里山區105線道路下山，沿途都是連續彎道，不慎在一處右轉彎之前擦撞山壁，灌漿車失控未轉向，直直朝山谷方向衝去。
過程中撞擊對向由71歲林姓老翁駕駛的麵包車，接著衝破護欄墜落10公尺深、60度陡峭山坡。老翁當時開車上山要到林口的工廠上班，無辜遭波及撞到失控迎面衝向水泥電線桿，車頭嚴重損毀，他下身被夾困變形，上身衝破擋風玻璃懸在車外，當場失去生命徵象。
消防隊到達先救路上的老翁，破壞車體協助脫困緊急送至淡水馬偕醫院，急救到上午8時43分宣告不治。消防局快搜部隊趕抵支援，靠繩索垂降山坡搜尋，發現石姓闆娘被拋出車外，雙腳骨折已無生命徵象。
蘇姓司機輕傷受困車內，2人均送林口長庚醫院，闆娘於上午9時20分宣告不治。蘇姓司機出院後將被依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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