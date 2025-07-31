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全國技能競賽爆裁判長「洩題」爭議 5名選手提異議

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

TVBS報導第55屆全國技能競賽「雲端運算」職類爆爭議，有選手控訴比賽題目與裁判長先前舉辦的交流賽題目雷同。勞動部勞動力發展署表示，已請裁判長向所有參賽選手說明試題差異。5位參賽選手提出異議均依規定受理，也已經召開2次爭議審議會議，正在審慎查明是否涉及違失。如有違失不會寬貸。

第55屆全國技能競賽19日甫落幕，並於20日公告競賽成績，但有雲端運算職類選手發現，競賽試題與6月中旬由裁判長舉辦的交流賽題目完全相同，事後在社群平台發文質疑這是巧合？還是有人把技職界奧運當後花園？讓全國技能競賽淪為笑話。

發展署說明，大會受理選手提出的異議後，隨即依規定召開「技術爭議審議小組會議」進行審議。有關參賽選手質疑競賽第1天試題與裁判長舉辦交流賽所展示的模組雷同部分，將由技術爭議審議小組就交流賽辦理目的及內容進行調查，並就展示題組內容與全國競賽試題比對一併釐清查明，如有違失，會依審議結果處理，不容寬貸，以維競賽的公正性。

發展署進一步說，爭議審議會議邀集相關領域專家學者及熟悉競賽事務裁判長等內外部委員共同參與，相關程序與處理均依法行政，確保審議中立客觀。如競賽試題確有疑義，將本於「保障全體選手權益」，做妥適處理並對外公布處置措施，審議結果也以書面正式回覆申請人。

發展署強調，未來將持續強化競賽制度與相關爭議處理流程、修訂競賽法規，特別是爭議事件的審議程序、處理時效與資訊公開，並加強向選手說明其權益與競賽規範，建立公開、公平、可信賴的競賽環境。

第55屆全國技能競賽日前在南港展覽館舉行，事後卻爆出裁判長洩題爭議。圖/勞動部
第55屆全國技能競賽日前在南港展覽館舉行，事後卻爆出裁判長洩題爭議。圖/勞動部

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