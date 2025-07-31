中油最貪執行長栽在他手上 橋檢「貪官殺手」大林煉油廠宣導廉政

前台灣中油煉製事業部執行長徐漢涉貪2700萬元，被橋頭地檢署起訴，預計明年初宣判；徐漢為橋檢檢察官嚴維德主辦，嚴擔任廉政署駐署檢察官多年，被封「貪官殺手」，今受邀到中油大林煉油廠演講，宣導法律廉政，讓員工能以廉潔自律態度，謹慎應對工作。

今下午演講，嚴維德以廉潔誠信為引言，並舉台積電與豐田汽車為例作為企業誠信經營成功之典範，期許企業均應以誠信廉潔為基石，促進經濟健康發展與社會公平正義。

後來他以「聯合國反貪腐公約」為例，說明貪腐對社會穩定與安全所造成的嚴重性，並剖析貪污治罪條例、公務員廉政倫理規範及公職人員利益衝突迴避法等法規適用疑義，還針對各類違失態樣分享，讓參與演講的中油員工理解違失造成的潛在風險。