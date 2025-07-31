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中油最貪執行長栽在他手上 橋檢「貪官殺手」大林煉油廠宣導廉政

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

前台灣中油煉製事業部執行長徐漢涉貪2700萬元，被橋頭地檢署起訴，預計明年初宣判；徐漢為橋檢檢察官嚴維德主辦，嚴擔任廉政署駐署檢察官多年，被封「貪官殺手」，今受邀到中油大林煉油廠演講，宣導法律廉政，讓員工能以廉潔自律態度，謹慎應對工作。

今下午演講，嚴維德以廉潔誠信為引言，並舉台積電與豐田汽車為例作為企業誠信經營成功之典範，期許企業均應以誠信廉潔為基石，促進經濟健康發展與社會公平正義。

後來他以「聯合國反貪腐公約」為例，說明貪腐對社會穩定與安全所造成的嚴重性，並剖析貪污治罪條例、公務員廉政倫理規範及公職人員利益衝突迴避法等法規適用疑義，還針對各類違失態樣分享，讓參與演講的中油員工理解違失造成的潛在風險。

今天演講由大林煉油廠廠長許信豐率領所有一級主管及基層主管逾百人共同參與，與會人員表示，檢察官以深入淺出方式解析艱澀法律條文，受益良多，對日後業務執行有相當助益。

橋檢檢察官嚴維德曾扳倒前中油煉製事業部執行長徐漢，今天受邀到大林煉油廠分享法律廉政。中油提供
橋檢檢察官嚴維德曾扳倒前中油煉製事業部執行長徐漢，今天受邀到大林煉油廠分享法律廉政。中油提供
橋檢檢察官嚴維德曾扳倒前中油煉製事業部執行長徐漢，今天受邀到大林煉油廠分享法律廉政。中油提供
橋檢檢察官嚴維德曾扳倒前中油煉製事業部執行長徐漢，今天受邀到大林煉油廠分享法律廉政。中油提供

中油 廉政署 檢察官

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