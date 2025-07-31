涉清潔隊賣官...潮州鎮長收押 代表會主席30萬交保

屏東縣潮州鎮長周品全涉嫌清潔隊賣官職缺30到60萬元，屏東地檢署獲報後，展開偵辦，昨搜索潮州鎮公所、潮州鎮代表會，帶回鎮長周品全、代表會主席王淑貞等人，檢方訊問後依涉嫌貪汙治罪條例等罪嫌，檢方訊問後諭知主席王淑貞30萬元交保、周品全檢方向法院聲押禁見獲准。

屏東地檢署檢察官吳文書指揮廉政署南部地區調查組及調查局屏東縣調查站，偵辦屏東縣潮州鎮鎮長周品全、潮州鎮鎮民代表會主席王淑貞，涉嫌違反貪汙治罪條例，檢方昨天持屏東地方法院核發的搜索票，搜索潮州鎮公所、鎮代會等21處執行搜索。

屏檢指出，約談嫌疑人19人，證人6人到案說明。檢方調查，周品全從2019年到2025年擔任鎮長期間，涉嫌濫用其對清潔隊員人事核定的職權，與潮州鎮代會主席王淑貞與林姓樁腳等人勾結，藉由提前提供徵選資訊，透過內定等方式，協助其親屬5人成功錄取清潔隊員，每名清潔隊員賄款金額介於30萬元至60萬元不等，初步合計約240萬元。

另外，檢方查出，周品全在2024年間多次將公務車供私人就醫使用，核銷油料費用，造成公帑損失。

檢方訊問後，潮州鎮代表會主席王淑貞等人19人檢方諭知30萬元到3萬元交保。鎮長周品全涉違反貪汙治罪條例檢方向法院聲押禁見獲准，全案後續深入追查，釐清案情。