南橫路基陷落釀車墜谷 公路局澄清：事前加密巡查次數

台20線南橫公路桃源路段昨晚9時許因路基流失造成小客車一家5口墜谷，已找到2人遺體，外界質疑道路主管單位公路局南區養護工程分局未提前預警封路，南分局回應，此次致災原因是強降雨造成超過公路排水宣洩不及，逕流水沖蝕下邊坡造成路基「無預警流失」，公路局已事前加密巡查，且該路段路基相對穩定，屬於安全路段。

此次西南氣流導致高雄山區超大豪雨，公路局南分局表示於事前已成立應變小組因應，並持續關注水情發展，昨日早上11點已再次盤點台20線可能易致災路段，除高風險路段已執行預警性封閉外，並將道路巡查次數加密為每小時1次，並透過警廣、新聞稿揭露路況。

台20線81K+100(桃源區草水路段)路面無預警流失路基缺口約30公尺，公路局南分局表示，該路段非監控路段，由於台20線寶來二橋79k至桃源一橋90k+500間約12公里，約2015年下旬已全線完成莫拉克風災後修復工作，其路段完成8座橋梁興建，且路基相對穩定，屬於安全路段，也讓桃源以上部落民眾可確保進出安全。