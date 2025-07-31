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南橫路基陷落釀車墜谷 公路局澄清：事前加密巡查次數

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

台20線南橫公路桃源路段昨晚9時許因路基流失造成小客車一家5口墜谷，已找到2人遺體，外界質疑道路主管單位公路局南區養護工程分局未提前預警封路，南分局回應，此次致災原因是強降雨造成超過公路排水宣洩不及，逕流水沖蝕下邊坡造成路基「無預警流失」，公路局已事前加密巡查，且該路段路基相對穩定，屬於安全路段。

此次西南氣流導致高雄山區超大豪雨，公路局南分局表示於事前已成立應變小組因應，並持續關注水情發展，昨日早上11點已再次盤點台20線可能易致災路段，除高風險路段已執行預警性封閉外，並將道路巡查次數加密為每小時1次，並透過警廣、新聞稿揭露路況。

台20線81K+100(桃源區草水路段)路面無預警流失路基缺口約30公尺，公路局南分局表示，該路段非監控路段，由於台20線寶來二橋79k至桃源一橋90k+500間約12公里，約2015年下旬已全線完成莫拉克風災後修復工作，其路段完成8座橋梁興建，且路基相對穩定，屬於安全路段，也讓桃源以上部落民眾可確保進出安全。

但由於晚間9點20分發生時雨量86mm的暴雨，公路局南分局研判為此次致災成因，短時強降雨造成超過公路排水容量宣洩不及，逕流水漫淹沿線公路，順流下邊坡造成沖蝕，因此造成路基無預警流失。後續將以鋼軌樁搭設保護既有路基，預計8月2日緊急搶修完成，後續將以擋土牆加設排水導流工程辦理，預計年底前完成。

南分局回應此次致災原因是強降雨造成超過公路排水宣洩不及，逕流水沖蝕下邊坡造成路基「無預警流失」，事前加密巡查，且該路段路基相對穩定，屬於安全路段。圖／民眾提供
南分局回應此次致災原因是強降雨造成超過公路排水宣洩不及，逕流水沖蝕下邊坡造成路基「無預警流失」，事前加密巡查，且該路段路基相對穩定，屬於安全路段。圖／民眾提供
南分局回應此次致災原因是強降雨造成超過公路排水宣洩不及，逕流水沖蝕下邊坡造成路基「無預警流失」，事前加密巡查，且該路段路基相對穩定，屬於安全路段。圖／民眾提供
南分局回應此次致災原因是強降雨造成超過公路排水宣洩不及，逕流水沖蝕下邊坡造成路基「無預警流失」，事前加密巡查，且該路段路基相對穩定，屬於安全路段。圖／民眾提供

桃源 強降雨

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