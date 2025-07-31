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打1999放話殺謝國樑...謝未心生畏懼沒犯法 又因放話到市府殺人被起訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

張姓男子疑對道路工程有疑慮，打「1999」接通後，要接線人員傳話給市長謝國樑，如果再動歪腦筋，要去市府殺謝；如果再來騷擾他，就到市府開始殺人。檢方偵查後，今依恐嚇公眾罪嫌起訴張男。張雖放話要殺謝國樑，但因謝證述未心生畏懼，檢方認為恐嚇罪不成立。

檢警調查，張男今年3月14日上午7時許，用家中的市內電話打「1999」市民服務專線，接通後向接線人員說，「我警告你哦，麻煩你跟謝國樑講清楚，國家新城上面是水源區，他再動歪腦筋、動歪主意，我就去基隆市政府砍殺他」、「不要跟我開玩笑，鄭重的警告你，再來我住的地方騷擾我，我就到基隆市府開始殺人，有重你去告我」等話。

警方查出張男身分後，通知他出面說明，張男承認打了這通電話。警方製作筆錄後將全案函送法辦，檢察官勘驗1999市民服務專線錄音及譯文，並依市府政風處人員和謝國樑證述內容等事證，起訴張男涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪。

張男涉嫌恐嚇謝國樑部分，因為謝在檢方偵訊時證稱，知道有人打1999恐嚇他，但內容跟細節他並不清楚，所以不會感到害怕。

檢方指出，張男放話要殺害謝國樑，涉犯刑法第305條恐嚇危害安全罪，但因謝國樑並未因為張男言行心生畏懼，張男行為與恐嚇危害安全罪要件不符。張男恐嚇謝國樑犯行若成立，因與恐嚇公眾罪為想像競合犯，所以恐嚇謝國樑行為，不另為不起訴處分。

張男打「1999」要接線人員傳話給市長謝國樑，如果再動歪腦筋，要去市府殺謝；如果再來騷擾他，就到市府開始殺人。檢方偵查後，今依恐嚇公眾罪嫌起訴張男。本報資料照
張男打「1999」要接線人員傳話給市長謝國樑，如果再動歪腦筋，要去市府殺謝；如果再來騷擾他，就到市府開始殺人。檢方偵查後，今依恐嚇公眾罪嫌起訴張男。本報資料照

恐嚇 基隆 謝國樑

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