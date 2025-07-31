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南橫路塌土石無情奪5口人命 搜救員感傷嘆「來遲了」
高雄市桃源區台20線昨天晚間道路坍方，桃源區民李姓男子一家5口連車墜谷，疑遭豪雨沖刷的大量土石掩埋，高雄市特搜大隊今天搭繩索下坍方的邊坡，找搜尋到第一具屍骸，不禁感嘆「來遲了」不能及時挽回這一家人的生命。
特搜大隊第一分隊副中隊長黃靖堯說，搜救行動中，搭設繩索下切，往下約150至170公尺，大約在搭3段繩索後，看到1具完整的遺體，後來又再往下約2、30公尺，又看到另名失蹤者的遺骸。
搜救過程中面對的挑戰不小，特別是在土石下滑風險。黃靖堯說，加上山上雨勢很大，搜救人員隨時都要留意土石再流下來，好險下切的邊坡有處平台，可以持續搜救，否則雨勢太大，所有搜救人員又得馬上回到路面，可能增加搜救難度。
搜救隊伍在隨時有土石崩塌的邊坡，帶著圓鍬垂降下去，試著從土石中與死神拔河救人，但今天上午發現第1具遺體，是潘姓少女的遺體，搜救人員一陣錯愕，感嘆「來遲了」，沒能及時救回受困者的生命，只能小心翼翼將遺體運上路面，希望罹難者一路好走。
搜救隊伍後來再尋獲殘缺不全的遺骸，拿圓鍬試著挖出土石下的受困者，但是「一再希望，還是換來失望」，沒發現受困者，只能下到荖濃溪谷尋找失蹤者。搜救人員說，在一大片的溪谷，沒看到生還者，卻發現轎車的車輪和許多零件，令他們懷疑，「轎車是不是被土石流沖刷解體？」說到此，搜救人員已不敢再想像李家5口當時遇災的情境。
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