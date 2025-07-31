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南橫路斷5人墜谷！公路局遭質疑未封路 專家建議科技輔助

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

台20線南橫公路桃源路段昨晚9時25分因路基流失造成一輛小客車一家5口墜谷失蹤，已找到2人遺體，而該路段並非公路局實施預警性封路路段，在地人質疑為何未及時封路，公路局解釋該處為「無預警路基流失」，今晨已實施緊急封路，專家則建議應檢討封路SOP，加入科技儀器輔助，才能節省人力、精準預判。

南區養護工程分局表示，甲仙工務段每天都有3班制24小時巡路人力，若人員以肉眼可清楚發現該路段發生土石滑落、落實、樹木倒塌、路面明顯裂痕和邊坡缺口，就會立即通報並實施預警性封路，南分局強調台20線79K路基塌陷屬突發性事件，事前巡路人員並無發現異常，獲報後已緊急封路搶修。

根據公路局道路封路作業流程圖，該路段經用路人、當地居民、警政單位通報或養護單位巡查回報和中央氣象局發布陸上颱風警報、大豪雨特報或地震時，現場指揮官若認定公路如因災害阻斷交通，評估有危害用路人安全之虞時，可下達封路命令。

樹德科大流通管理系副教授陳佳宏表示，公路局雖訂有一套預警封路標準，可從災情通報、人員現場評估、道路毀損程度等判斷，若當地鄉鎮公所、居民未通報路況，僅憑當地警消、公務人員逐段巡查，恐無法做好全面預警評估，他認為應該適度運用科技輔助，例如比照當年太魯閣事件使台鐵加速建置「邊坡全自動監測系統」。

台鐵在太魯閣事件後訂定「邊坡全生命週期維護管理計畫」，建置邊坡基本資料、分級，同時清查檢測全線邊坡，針對易致災或脆弱路段辦理邊坡改善、加固工程，建置「邊坡全生命監測系統」，以人工智慧即時影像辨識系統，監控脆弱路段邊坡狀況，即時發出預警，陳佳宏認為南橫公路此次災情嚴重，應比照在全線設置邊坡系統。

陳佳宏表示，公路的人為通報機制仍有可改善處，尤其在風雨大時，巡查人力外出巡路有危險性，因此封路SOP上應加入科技數據，例如將雨量偵測站、土壤含水量、即時影像等偵測器數據列判斷參數，能節省人力、更精準評估；此外，即時雨量、各區段封路等資訊也要加強傳達當地，提醒民眾，「非必要應避免行駛山路、前往山區」。

公路局目前將桃源區台20線東莊橋便橋、勤和至復興中期道路列為一級監控路段，陳佳宏認為，公路局、當地民眾以多年經驗，應能辨別當地路基危險路段，除了一二級監控路段外，應加強佈設偵測器；但對於此次事發的81.1K處非過往常維修路段，他也坦言事先預防有難度，突發狀況難控制，最直接方式還是雨量過大時，應全面避免前往山區。

台20線南橫公路桃源路段昨晚9時25分因路基流失造成一輛小客車一家5口墜谷失蹤，已找到2人遺體。圖／民眾提供
台20線南橫公路桃源路段昨晚9時25分因路基流失造成一輛小客車一家5口墜谷失蹤，已找到2人遺體。圖／民眾提供
台20線南橫公路桃源路段昨晚9時25分因路基流失造成一輛小客車一家5口墜谷失蹤，已找到2人遺體。圖／民眾提供
台20線南橫公路桃源路段昨晚9時25分因路基流失造成一輛小客車一家5口墜谷失蹤，已找到2人遺體。圖／民眾提供
台20線南橫公路桃源路段昨晚9時25分因路基流失造成一輛小客車一家5口墜谷失蹤，已找到2人遺體。圖／民眾提供
台20線南橫公路桃源路段昨晚9時25分因路基流失造成一輛小客車一家5口墜谷失蹤，已找到2人遺體。圖／民眾提供

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