影／南橫公路一家五口墜谷今晚將持續搜救 溪床發現殘骸
台20線南橫公路桃源路段昨晚9時25分因路基流失造成一輛自小客車一家5口墜谷失蹤，其中原本33歲的爸爸李姓男子有幸運脫逃，但他爬上邊坡求援後為救妻兒心急如焚，確認報案完不到5分鐘，馬上又當著其他目擊者的面冒險從邊坡爬下，沒想到從此失蹤。
據了解，33歲的李男昨天載著37歲的妻子吳姓女子，以及大女兒潘姓少女（17歲）、吳姓男童（3歲）及吳姓女嬰（1個月大）下山到旗山市區採買，並帶剛滿月的小女兒回診就醫，但在昨晚9時許返程途中，卻遇上大雨淘空路面，不幸連人帶車摔落荖濃溪谷，只有14歲的兒子因為在家沒有跟著出門而逃過一劫。
據來自屏東的目擊民眾蔡姓男子稱，當時他正開車要下山往六龜寶來方向，而遇難的李家是要往山上開，但在南橫公路81K處就遇上坍方，他不敢冒險通過，但對向李家的車卻不慎掉進塌陷的路面。
車輛摔落大約3分鐘後，李男奇蹟般從邊坡爬了上來求救，拜託路人幫忙報警，還稱車上有老婆小孩受困，目擊的蔡男此時也正報警將目睹車輛摔落的經過向119人員描述，並表示有看到人爬上來求救，不過就在其他人只能報案束手無策時，李男為了救妻兒，竟然又冒著大雨折返路面塌陷處，冒險從邊坡爬下，從此消失。
警消獲報後徹夜搜索，但大雨滂沱搜救困難，直到今天清晨才在路面塌陷處下方約10公尺發現被土石掩埋的17歲潘姓少女遺體，之後再發現疑似李男的遺體及斷肢。
今天上午雨勢稍緩時，搜救人員曾嘗試下切荖濃溪谷，發現落差約有70到100公尺，並在下方溪床發現疑似車輛殘骸，不過仍無法確認是否就是李男所駕駛的車輛，且目前其餘失蹤人員也仍下落不明，警消表示搜救行動將持續進行，若遇夜晚視線不佳或風雨過大，會暫時退回指揮站待命。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言