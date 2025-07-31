影／南橫公路一家五口墜谷今晚將持續搜救 溪床發現殘骸

台20線南橫公路桃源路段昨晚9時25分因路基流失造成一輛自小客車一家5口墜谷失蹤，其中原本33歲的爸爸李姓男子有幸運脫逃，但他爬上邊坡求援後為救妻兒心急如焚，確認報案完不到5分鐘，馬上又當著其他目擊者的面冒險從邊坡爬下，沒想到從此失蹤。

據了解，33歲的李男昨天載著37歲的妻子吳姓女子，以及大女兒潘姓少女（17歲）、吳姓男童（3歲）及吳姓女嬰（1個月大）下山到旗山市區採買，並帶剛滿月的小女兒回診就醫，但在昨晚9時許返程途中，卻遇上大雨淘空路面，不幸連人帶車摔落荖濃溪谷，只有14歲的兒子因為在家沒有跟著出門而逃過一劫。

據來自屏東的目擊民眾蔡姓男子稱，當時他正開車要下山往六龜寶來方向，而遇難的李家是要往山上開，但在南橫公路81K處就遇上坍方，他不敢冒險通過，但對向李家的車卻不慎掉進塌陷的路面。

車輛摔落大約3分鐘後，李男奇蹟般從邊坡爬了上來求救，拜託路人幫忙報警，還稱車上有老婆小孩受困，目擊的蔡男此時也正報警將目睹車輛摔落的經過向119人員描述，並表示有看到人爬上來求救，不過就在其他人只能報案束手無策時，李男為了救妻兒，竟然又冒著大雨折返路面塌陷處，冒險從邊坡爬下，從此消失。

警消獲報後徹夜搜索，但大雨滂沱搜救困難，直到今天清晨才在路面塌陷處下方約10公尺發現被土石掩埋的17歲潘姓少女遺體，之後再發現疑似李男的遺體及斷肢。