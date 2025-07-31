休旅車國道撞緩撞車致事故 疑輔助駕駛功能釀禍
一輛休旅車今天在國道1號北上頭份路段，疑因未注意車前狀況，撞擊施工緩撞車，隨後失控往中線車道偏移，以致另外2車發生擦撞。警方說，肇事駕駛坦言有使用輔助駕駛功能。
國道公路警察局第2大隊指出，國道1號北上114.4公里苗栗縣頭份路段，上午9時20分許發生多部車輛碰撞事故，經查為湯男駕駛休旅車疑因未注意車前狀況，撞擊前方內側車道的移動清掃作業施工緩撞車，隨後又發生另一起擦撞事故。
警方表示，湯男自述有使用輔助駕駛功能，撞上前方施工緩撞車後，車輛失控偏移至中線車道，以致行駛於中線車道由吳姓男子（39歲）駕駛的自小客車向外側車道閃避，擦撞黃男（41歲）駕駛的小貨車。
警方指出，各車駕駛酒測值均為零，因車輛占用3線車道，一度造成車流回堵，所幸事故未造成人員受傷。
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