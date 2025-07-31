差5公里到家...議員證實外孫姪女5人罹難 倖存稚子哀痛「媽媽騙我！」

高雄南橫道路坍塌造成李姓一家五口墜谷遭土石掩埋，原民議員高忠德證實，失聯的吳姓女子是他的外孫姪女，昨晚在寶來曾聯繫差5公里就到家，他非常自責昨晚未能堅持要求孫姪女留在寶來過夜不要上山，否則不會發生憾事；李家獨留14歲兒子事發後都不講話，僅哀痛低語「媽媽騙我，說下山買東西，為何還沒回來」。

桃源里吳姓女子帶著17歲女兒再婚嫁給花蓮李姓阿美族人，一家人平日在高雄市區租房子工作，全家全靠一家之主當板模工掙錢。今年5月長女發生嚴重車禍，吳女為照顧女兒返回山上，昨日為帶女兒回診及剛出生幼女看診而下山。

議員高忠德證實，失聯的吳女是他的外孫姪女，事故發生前約一小時還有跟他通電話，當時吳女說已經抵達寶來，距離住家約5公里，再開3、40分鐘會到家，當時考量雨勢很大，道路都積水，希望孫姪女一家人在寶來過夜，不要冒險上山。

「我若再稍微堅持一下，或許不會發生憾事！」高忠德哽咽說，外孫姪女經濟狀況不是很好，他昨晚希望出錢給他們找地方過夜不要回家，但孫姪女的老公在旁說「不要每次都要舅公幫忙」，所以他也不好再堅持下去，如果當時可以再堅持一點，或許不會發生憾事，「真的、真的很自責，希望一家5人（遺體）都可以找齊」。

張家全家6人，5人出門遇死劫，因車子坐不下，僅留14歲次子在山上照顧祖父，成為倖存者。高忠德說，傳出噩耗後，張家次子從早上到現在都不講話，喃喃自語說「媽媽騙我，說要下山要買東西，為何到現在還沒回來」，其他親友聞之鼻酸。