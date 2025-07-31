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台灣網紅教大陸人「亂提告」破解自由行來台15天 移民署：不實謠言

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

提倡兩岸一家親的台灣親共網紅「麥狗886」（本名羅李晟），在社群小紅書上有逾4.6萬人追蹤，近日發影片稱，只要提告台灣人或是被台灣人提告，就可以以「應訴」為理由，破解目前兩岸不能自由行的規定，來台灣旅遊15天，對此，移民署駁斥是不實謠言，稱若大陸人士循此管道濫訴、跟來台目的不符，恐無法再申請來台。

移民署指出，近期抖音、小紅書等平台出現不當教學大陸人士以「濫訴」方式來台旅遊，此舉可能構成刑法誣告罪或民事侵權行為，且中國大陸人士來台皆須符合相應事由，如中國大陸人士因民、刑事訴訟案件經司法機關傳喚，須來台進行訴訟者，得向移民署申請證件來台，並應檢具司法機關開立的傳票或開庭通知書及相關應備文件。

移民署強調，各類申請案皆就來台目的及所提文件詳加審查，即使許可入境後，針對有疑慮者，將進行訪查，以確認符合申請目的，如有違反相關法令，將配合有關機關認定處理，並持續追查後續不法行為。

移民署呼籲，大陸人士切勿聽信網路謠言及不肖業者宣傳花招，應循合法途徑依真實目的或事由申請來台，避免違反規定受罰，甚有牢獄之災，且可能影響未來一定期間內無法再申請來台。

提倡兩岸一家親的親共網紅「麥狗886」，在社群小紅書發影片稱，只要提告台灣人或是被台灣人提告，就可以以「應訴」為由，破解目前兩岸不能自由行的規定，來台灣旅遊15天，對此，移民署嚴正駁斥。圖／擷取自麥狗886小紅書
提倡兩岸一家親的親共網紅「麥狗886」，在社群小紅書發影片稱，只要提告台灣人或是被台灣人提告，就可以以「應訴」為由，破解目前兩岸不能自由行的規定，來台灣旅遊15天，對此，移民署嚴正駁斥。圖／擷取自麥狗886小紅書

移民署 台灣人

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