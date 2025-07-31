心痛！台中牛肉麵店惡火爺孫喪命！5人受困 嬤、伯緊摟2孫護命

台中太平知名牛肉麵店今天清晨火警，釀成58歲謝姓店老闆和昨晚來玩的2歲孫女雙亡，另3名家人命危。消防員進入火場搜索時，發現5人受困房間內，阿嬤緊緊抱住2歲孫女、伯伯緊摟1歲孫子護命。

消防局車籠埔分隊長說明，消防員進入火場搜索，在二樓臥室破門後，發現5人，包括3名大人、2名小孩倒臥在床旁地面，其中謝家阿嬤抱著孫女、大兒子抱著二兒子的孫子，二名大人緊緊把二名幼童抱在懷中，僅讓幼童露出頭部呼吸，保護他們，這五人有的陷入昏迷，有的已無呼吸心跳，消防員依序將女童、男童、大兒子，以及阿公、阿嬤送醫。

據了解，遭火劫的牛肉麵店，一樓是店面，二樓以上是住家，58歲謝姓老闆、52歲謝妻，以及29歲的大兒子住樓上，謝家二兒子一家則是住南屯區，二兒子夫妻昨晚將一歲的兒子和二歲女兒送到太平，讓謝姓老闆夫妻照顧。

台中市消防局在今天清晨6時5分起接獲多通報案電話，指太平這家牛肉麵店發生火警，其中謝姓大兒子在14分打進119報案「我家五人受困二樓」，消防人員在11分抵達現場，經過破窗後，在二樓臥室發現5人倒臥床邊地面上，立即協助送醫，消防人員43分控制火勢，7時5分撲滅。