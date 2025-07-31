心痛！台中牛肉麵店惡火爺孫喪命！5人受困 嬤、伯緊摟2孫護命
台中太平知名牛肉麵店今天清晨火警，釀成58歲謝姓店老闆和昨晚來玩的2歲孫女雙亡，另3名家人命危。消防員進入火場搜索時，發現5人受困房間內，阿嬤緊緊抱住2歲孫女、伯伯緊摟1歲孫子護命。
消防局車籠埔分隊長說明，消防員進入火場搜索，在二樓臥室破門後，發現5人，包括3名大人、2名小孩倒臥在床旁地面，其中謝家阿嬤抱著孫女、大兒子抱著二兒子的孫子，二名大人緊緊把二名幼童抱在懷中，僅讓幼童露出頭部呼吸，保護他們，這五人有的陷入昏迷，有的已無呼吸心跳，消防員依序將女童、男童、大兒子，以及阿公、阿嬤送醫。
據了解，遭火劫的牛肉麵店，一樓是店面，二樓以上是住家，58歲謝姓老闆、52歲謝妻，以及29歲的大兒子住樓上，謝家二兒子一家則是住南屯區，二兒子夫妻昨晚將一歲的兒子和二歲女兒送到太平，讓謝姓老闆夫妻照顧。
台中市消防局在今天清晨6時5分起接獲多通報案電話，指太平這家牛肉麵店發生火警，其中謝姓大兒子在14分打進119報案「我家五人受困二樓」，消防人員在11分抵達現場，經過破窗後，在二樓臥室發現5人倒臥床邊地面上，立即協助送醫，消防人員43分控制火勢，7時5分撲滅。
中國醫藥大學附設醫院說明，謝姓58歲男子經搶救宣告不治，1歲男童經急救後送往加護病房持續治療中，有生命危險；國軍台中總醫院說明，謝姓2歲女童6時58分到院，經搶救不治，52歲謝妻經急診插管搶救後，送加護病房治療，有生命危險；太平長安醫院說明，29歲謝家大兒子插管搶救後，轉送中國附醫高壓氧治療。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言