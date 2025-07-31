南橫路斷5人墜谷搜救畫面曝 居民吶喊「為何沒有及時封路？」
高雄山區在莫拉克風災後嚴格執行土石流潛勢區撤離及封路、封橋政策，這次西南氣流挾帶豪大雨，山區連續停班停課3天，撤離人數也逾2700人，昨晚仍不幸傳出5人墜谷憾事。居民吶喊，為何沒有及時封路？是否公路單位巡查聯繫未落實而造成發生不幸，是否要負起監督失誤的責任？
公路局甲仙工務段說明，此意外墜谷路段是「無預警路基流失」，今晨實施緊急封路。
此次0728豪雨，高雄山區累積雨量驚人，那瑪夏、桃源、茂林、六龜及甲仙5區共發布86條土石流紅黃警戒及5處大規模崩塌警戒。市府第一階段先撤離土石流紅色警戒、黃色警戒，及大規模坍塌警戒區共2370位居民， 29日晚間更進一步針對六龜寶來社區345人（非保全戶）預防性撤離，總撤離人數達2715人。
道路封閉部分，台20臨93線便道勤和至復興路段（0K至5K）及台20臨105線梅山口至向陽（0K~44K）路段皆於7月29日晚上8時起預警性封閉，台20線87k+700桃源路段昨日也一度因落石阻斷無法通行，經搶修後恢復通行。
不過昨晚桃源區台20線81公里高中里舊檢查哨路段路面出現缺口約30公尺，這處道路缺口也導致桃源里李姓一家五口不幸墜落山谷，已有遺體被尋獲。
桃源區代表石永貴表示，雖然昨天傍晚雨勢很大，山區道路確實是視線不良，然而也不能排除路淘空或坍塌導致事故發生，照理說公路單位應及早防範，並豎立警告標誌以維護用路安全。
石永貴質疑，公路單位在巡查聯繫上未實際才造成發生不幸，真的很遺憾發生憾事，居民只求一條平安回家的路，盼查明公路單位是否要負起監督失誤的責任。
居民說，公路局這幾天不時針對南橫勤和以上路段執行封路，然而這次連高中舊檢查哨及樂樂路段都有大規模路基流失，幾乎一剛從寶來要進入桃源的路就開始不安全；八八風災後，樂樂段過去被評斷為安全的安置處，設置樂樂段永久屋，豈料現在災難更形擴大，一條安全回家道路愈來愈難。
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