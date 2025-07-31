台中牛肉麵店大火老幼2死 里長曝：老闆樂善好施常捐廟或助弱勢

台中太平知名牛肉麵店「珍將原汁牛肉麵」今天清晨火警，釀成58歲謝姓店老闆和昨晚來玩的2歲孫女雙亡，另3名家人命危。當地中興里長林阿爐說，謝姓老闆雖事業忙碌，但很有愛心，樂心公益，常捐助廟宇或弱勢人家。

林阿爐說，謝老闆一家是從太平頭汴坑搬來，這店面是謝老闆自有，謝老闆為人很好相處，但事業忙碌，平時較和鄰居互動，謝老闆樂心公益，為人樂善好施 常出資贊助普度及捐助弱勢。

據了解，遭火劫的牛肉麵店，一樓是店面，二樓以上是住家，58歲謝姓老闆、52歲謝妻，以及29歲的大兒子住樓上，謝家二兒子一家則是住南屯區，二兒子夫妻昨晚將一歲的兒子和二歲女兒送到太平，讓謝姓老闆夫妻照顧。

台中市消防局在今天清晨6時5分起接獲多通報案電話，指太平這家牛肉麵店發生火警，其中謝姓大兒子在14分打進119報案「我家五人受困二樓」，消防人員在11分抵達現場，經過破窗後，在二樓臥室發現5人倒臥床邊地面上，立即協助送醫，消防人員43分控制火勢，7時5分撲滅。