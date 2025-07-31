太平區牛肉麵店清晨火警釀2死 鐵窗封死造成搶救困難

台中市太平區老牌牛肉麵店今天上午6時許發生火災，謝家祖孫三代五口受困屋中，經消防人員搶救，仍有2人回天乏術、3人急救中。台中市長盧秀燕前往勘災，表示消防隊5分鐘內就趕到，但由於鐵窗封死正面無法進入，讓搶救工作更加困難。

盧秀燕說，這家戶有裝設警報器，火災發生時警報響起，家屬馬上就打電話報警，消防隊獲報後5分鐘內趕到，可惜建物的鐵窗全部封死，外面也用帆布封住，難以從正面進入，目前已釀2死，還有3人急救中，市府會持續照顧傷者與家屬。