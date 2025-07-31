住警器難阻憾事！台中牛肉麵店大火釀2死 盧秀燕籲：拜託鐵窗別封死

台中太平區知名牛肉麵店今天清晨火警，釀成58歲謝姓店老闆和昨晚來玩的2歲孫女雙亡，另3名家人命危。台中市長盧秀燕到場勘時說明，謝家有裝住警器，第一時間接獲火警通報，但因現場鐵窗全部封死，加上廣告帆布封起來阻逃生、救援，她拜託市民家中如果有鐵窗，「不要封死，要保留逃生通道」。

台中市消防局在今天清晨6時5分獲報，太平區中興路發生住宅火警，立即出動消防車25輛、消防人員54名前往，11分抵達現場，謝姓大兒子在14分打進119報案「我家五人受困二樓」，消防隊在二樓臥室發現5人，並協助送醫，消防人員43分控制火勢，7時5分撲滅，造成2人死亡，3人還在急救。

中國醫藥大學附設醫院說明，謝姓58歲男子經搶救宣告不治，1歲男童經急救後送往加護病房持續治療中，有生命危險；國軍台中總醫院說明，謝姓2歲女童6時58分到院，經搶救不治，52歲謝妻經急診插管搶救後，送加護病房治療，有生命危險；太平長安醫院說明，29歲謝家大兒子插管搶救後，轉送中國附醫高壓氧治療。

據了解，遭火劫的牛肉麵店，一樓是店面，二樓以上是住家，58歲謝姓老闆、52歲謝妻，以及29歲的大兒子住樓上，謝家二兒子一家則是住南屯區，二兒子夫妻昨晚將一歲的兒子和二歲女兒送到太平，讓謝姓老闆夫妻照顧。

盧秀燕在今天上午11時05分抵達現場了解狀況，消防局第三大隊長詹仁傑說明，謝姓家人有裝住警器，但因為「鐵窗都被廣告看板遮蔽，完全沒留窗口」、「樓梯間很多雜物」，不僅增加救援行動，謝姓五口也沒辦法順利逃生，才會導致2死憾事。

盧秀燕說，消防局今早接獲太平一家牛肉麵店火警，謝家一家五口受困，謝家有裝置住警器，住警器有感應到災情後隨即鈴聲大作，謝家人有報警，消防隊很快到達，可惜現場鐵窗全部封死，加上帆布把它封起來，後面梯濃煙密布，無法進進入，消防隊從正面破窗救援。