桃園市中壢區一名79歲張姓老翁昨(30)日下午13時50分許至龍昌路某中醫診所，說睡不著想看醫生，後來又說想回家，把診所誤認自家，護理人員研判老翁是失智症發作，向中壢警分局報案求助，警方立即到場關心，所幸老翁身上有帶證件，讓警方得以查到他住在距離診所約1公里外的社會住宅，隨後以巡邏車將他平安護送返家。

老翁一開始說他睡不著想看醫生，但後來又不斷表達想回家，接著以為診所就是他的家。圖：讀者提供

龍興派出所表示，副所長胡愷峯、警員洪渝勛昨日下午正擔服巡邏勤務期間接獲報案稱，在龍昌路一間中醫診所內，一名疑似患有失智症的長者無法自行返家，請警方協助。警方迅速趕抵現場，診所的護理師向員警說，這位老翁一開始說他睡不著想看醫生，但後來又不斷表達想回家，接著以為診所就是他的家，護理師本於熱誠想幫助聯絡家人，但無奈老翁身上僅有身心障礙證件，沒有其他聯絡資訊，所以才請警方來協助。

護理師協助將老翁扶上警車。圖：讀者提供

龍興派出所進一步提到，員警見狀隨即安撫老翁情緒，好在老翁有攜帶證件，警方查到他就住在位於中山東路的社會住宅，距離診所逾1公里，考量天氣炎熱，員警主動表示送他返家，在護理師的協助下將老翁扶上警車。而抵達社宅後警衛也上前協助，整個過程充滿民眾的熱心，是社會安全網的關懷展現。

中壢分局長林鼎泰呼籲，家中如有失智患者或長者，建議協助其配戴愛心手鍊、隨身攜帶聯絡資訊，或申請防走失手鍊及配戴定位裝置，更可以至分局偵查隊辦理指紋建檔，以利警方在第一時間協助辨識身分、協助返家，共同守護長者安全。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

本文章來自《桃園電子報》。原文：想回家卻走進中醫診所？壢警護送失智老翁返家