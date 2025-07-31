影／毆打保全後再報復鄰居 桃園惡男凌晨狂按門鈴遭警約制告誡
桃園市一名30歲吳姓男子日前與鄰居發生糾紛，今凌晨至鄰居家門口不斷長按電鈴騷擾，警方於網路巡邏時發現住戶發文，趕往現場關心，但未見雙方當事人，今再度前往該社區約制告誡，加強社區聯繫。
網友今凌晨在社群平台發文，寫下「這個傢伙上次毆打我們社區警衛，被我爆料給媒體後。跑到我家來騷擾。已經燒成光碟寄給檢察官囉。現在檢察官和全桃園的警察都在找他」。
桃園警分局埔子派出所員警今凌晨12時20分許執行網路巡邏時，發現轄內慈光街某社區居民PO文，指稱社區住戶30歲吳姓男子先前曾毆打社區警衛，他出面協助報警後引發雙方糾紛，而吳男今凌晨到他家不斷按門鈴騷擾。
對此員警立即主動前往社區了解，但沒有遇到PO文居民，因時值深夜時分，員警請保全人員轉告社區主委及當事人，需警方協助請立即報案聯繫，員警將第一時間趕到處理。
警方今再度前往該社區，約制告誡該男子不得再有騷擾行為，將持續加強社區聯繫及對象約制，違法者將嚴究法辦。
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