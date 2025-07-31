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男學生等公車「急性蕁麻疹發作」 平鎮警消及時送醫

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市一名男學生昨(30)日晚間在平鎮區上海路公車站等車時，突發急性蕁麻疹，出現全身紅腫搔癢、臉部腫脹等過敏症狀，情況不斷惡化。同行的堂姐見狀驚慌失措，趕緊跑到鄰近的平鎮警分局平鎮派出所求助，員警立即協助通報救護並聯繫家屬，所幸及時處置，這才結束一場驚魂。

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男學生突發急性蕁麻疹，出現全身紅腫搔癢、臉部腫脹等過敏症狀。圖：讀者提供

平鎮派出所副所長丁彥方表示，該對堂姊弟就讀桃市某高中，當天結束暑期輔導課程，並與友人結束餐敘後，正於公車站等車準備返家時，男同學突感身體異常，皮膚迅速紅腫，甚至呼吸略顯急促，堂姊見其病情持續惡化，立即跑向鄰近的派出所報案。值班警員鄺鏡達接獲報案後，立即前往現場查看男同學狀況，初步研判為急性蕁麻疹反應，當下協助通報消防局緊急救護，同時聯繫其家屬，消防局也協助將患者載往醫院就診，進行進一步治療。

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所幸警方處置及時，學生送醫治療後，未引發其他嚴重併發症。圖：讀者提供

丁彥方說，當時男學生臉部與四肢紅腫明顯，疑似過敏反應急劇惡化，所幸警方處置及時，未引發其他嚴重併發症，警方隨後也主動聯絡男學生的家人趕往醫院陪同。家屬抵達後見男學生平安無恙，焦急的神情才轉為鬆口氣的安心，並對警方迅速應變、熱心協助表示誠摯的感謝。

本文章來自《桃園電子報》。原文：男學生等公車「急性蕁麻疹發作」 平鎮警消及時送醫

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